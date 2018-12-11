Интернет-ритейлер одежды Lamoda в 2019 году откроет свой первый офлайн-магазин. Об этом рассказал сооснователь и CEO Lamoda Group Флориан Янсен на пресс-конференции.

Магазин Lamoda Market откроется в первом квартале 2019 года в московском торговом центре «Атриум», его площадь составит 1000 квадратных метров. В магазине будет около 200 брендов одежды и обуви, а также зона с Wi-Fi и кофе.

Основной бизнес Lamoda Group продолжает расти, поэтому перед офлайн-пространством стоят скорее имиджевые задачи, говорит представитель Lamoda. Ритейлер надеется, что офлайн-магазин поможет привлечь новую аудиторию.

«Мы считаем, что реальный контакт бренда с людьми будет помогать нам и дальше растить доверие к онлайну и лояльность. Убедившись в качестве и подлинности товаров вживую, им будет ещё спокойнее делать покупки в интернет-магазине Lamoda», — уточняют в пресс-службе Lamoda

Привлекать покупателей ритейлер планирует мастер-классами стилистов и ассортиментом — в отличие от большинства других магазинов одежды, наполнение Lamoda Market будет обновляться не раз в сезон, а каждый месяц или чаще, обещает представитель компании. Он уверен, что частая смена товаров поможет увеличить количество покупателей и выручку магазина.

Посетители смогут купить что-то из ассортимента офлайн-магазина, либо примерить и забрать заказанную через интернет вещь. Концепция Lamoda Market предполагает, что покупатель сможет выбрать и оплатить понравившиеся вещи, а затем заказать их доставку домой.

«Это будет шопинг без громоздких пакетов и тяжестей. Зайдите, выберете вещь, порадуйтесь хорошей цене, выпейте чашечку кофе. А покупки мы вам доставим», — обещает коммерческий директор Lamoda Эрик Кольер.

Инвестиции в открытие Lamoda Market ритейлер не раскрывает, представитель компании сказал лишь, что это были собственные средства компании.

По данным, которые раскрывал Kinnevik, в 2017 году Lamoda увеличила выручку на 32,8%, до 405,1 млн евро.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Купишуз» (операционная компания ритейлера) в 2017 году замедлила рост до 14,8% с 42,9% в 2016 году (объем выручки составил 27,4 млрд рублей). Валовая прибыль выросла на 27,2%, до 9,4 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 49,5%, до 8,9 млрд рублей, управленческие — сократились на 25,2%, до 2,05 млрд рублей. Убыток от продаж составил 1,5 млрд рублей против 1,3 млрд рублей годом ранее. Чистый убыток составил 2,43 млрд рублей. В 2013-2016 годы компания была прибыльной.

Как сообщили в Lamoda, выручка группы от продаж в прошлом году снизилась, поскольку выросла доля торговли по модели маркетплейса, где выручка включает только комиссию, а не полную цену товара. При этом модель маркетплейса более маржинальна, что отражается на росте валовой прибыли.