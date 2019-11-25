Lamoda выходит на новую для себя территорию геймеров и стримеров

26, 27 и 28 ноября Lamoda проведет турниры между стримерами и их фанатами, с призами и скидками в честь наступающей «чёрной пятницы». За организацию турниров отвечает ARENA.stream — сервис совместных игр, позволяющий всем желающим забронировать игру со стримером в прямом эфире.

Турниры будут проходить онлайн на Twitch.tv в трех киберспортивных дисциплинах — DOTA2, Fortnite и League of Legends. В них примут участие 14 команд, в каждой из которых капитан-стример наберет себе союзников. Чтобы попасть в команду к стримеру надо выполнить креативное задание — собрать виртуальный лук на Lamoda, повторяющий любой образ чемпиона из игры, и разместить его на странице стримера в VK. Чем креативнее или смешнее лук, тем выше шансы попасть в команду — победителей выбирают стримеры.

Юлия Никитина, управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group:

«Сегодня миллениалы и „зетеры“, которых становится все больше среди покупателей Lamoda, высоко ценят свое свободное время и с удовольствием тратят его на музыку, занятия спортом, онлайн-шоппинг и игры. Мы постоянно экспериментируем с нашими каналами коммуникации, стараемся оперативно задействовать самые востребованные из них. „Чёрная пятница“ — одно из главных событий года для Lamoda, когда продажи бьют рекорды, и каждый год мы стараемся сделать этот день особенным для наших покупателей. Мы подумали, что выход Lamoda на новую территорию геймеров и стримеров, приуроченный к самой черной пятнице в году, — это классный способ добавить этому дню фана, духа соревновательности и пригласить всех поиграть в игры „на полную“ и экипироваться как про.»

Во время турнира для всех участников будет работать промо код LAGAME, по которому можно получить специальную скидку 10% на заказы из каталога Lamoda с 26 ноября по 2 декабря. А зрители турнира смогут поймать максимальную скидку 35% по уникальному промокоду, которым каждый стример поделится в прямом эфире во время трансляций турнира.

В каждой дисциплине среди команд будут разыграны призы от Lamoda:

1 место. Сертификат Lamoda на 30,000 рублей

2 место. Сертификат Lamoda на 10,000 рублей

3 место. Игровые скины на общую сумму 5,000 рублей на команду

Детальную информацию о турнире можно найти на специально запущенном к турниру лендинге.