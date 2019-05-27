Lamoda вышла в плюс

Lamoda вышла на операционную безубыточность по итогам первого квартала 2019 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылокой на источники в самой компании.

Этому способствовал рост портфолио массовых брендов (появление Oysho, Pull & Bear и Stradivarius), считает сооснователь и CEO Lamoda Group Флориан Янсен. А также запуск новых категорий, развитие маркетплейса и b2b-сервисов и оптимизация маркетинга и доставки.

Совокупная стоимость всех покупок (Net Merchandise Value), в том числе через маркетплейс, на Lamoda в первом квартале выросла на 23,5% год к году, до 8 млрд руб., выручка составила 6 млрд руб., сообщили в компании. Валовая прибыль выросла на 3,3% год к году, до 2,24 млрд руб. Доля продаж по модели маркетплейса увеличилась более чем в три раза год к году, достигнув 22,2%. Lamoda при этом не отказывается от традиционной модели ритейла, подчеркивает Флориан Янсен.

Результаты января — марта у Lamoda выглядят существенно лучше, чем в последнем квартале прошлого года, констатирует глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Сейчас у компании нет другого варианта, кроме движения к операционной безубыточности и снижению зависимости от внешнего финансирования. Тогда как о лидерстве на рынке, учитывая темпы развития Wildberries, говорить не приходится, уверен он.