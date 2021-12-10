+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Lamoda зафиксировала шестнадцатикратный рост продаж елочных игрушек

Россияне начали активную фазу подготовки к Новому Году. Так, рост спроса на украшения для дома в ноябре-декабре этого года составил 69%, ароматические аксессуары стали приобретать чаще на 36%. Об этом свидетельствуют данные Lamoda, ведущей онлайн-платформы по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни. Аналитики компании проанализировали спрос на новогодние товары в период с 1 ноября по 2 декабря в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году.

Одним из наиболее растущих товаров в ноябре-декабре стали елочные игрушки, их приобрели на 1539% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Также популярностью пользовались декоративные венки для интерьера (+1459%) и декоративные фигурки (+136%),

Почти в 3 раза вырос спрос на ароматические свечи. Ароматические масла при подготовке к Новому году пользователи начали приобретать на 138% чаще, чем в прошлом году, ароматические наборы на 121%. По данным Lamoda самыми популярными запахами свечей у покупателей являются «Гранат и черная роза», «Груша и яблоко», «Древесный аромат» и «Шоколад».

Комплект для создания уюта перед новогодними праздниками, куда вошли набор елочных игрушек, гирлянда, декоративный венок для интерьера, набор декоративных фигурок, аромадиффузор и набор сервировочных салфеток, обойдется россиянину примерно в 7,8 тысяч рублей.

Активнее всего относительно прошлого года к Новому году готовятся жители Карачаево-Черкесской Республики (+324%). Также среди лидеров Чукотский автономный округ (+191%), Ульяновская область (+151%), Новгородская область (+137%) и Камчатский край (+76%).

Самым активным покупателем праздничных товаров стал житель Ульяновска, который приобрел 27 товаров на сумму 276 тысяч рублей. В топ-3 также вошли житель Ставрополя (18 товаров на 92 тысячи рублей) и Раменского (13 товаров на 86 тысяч рублей).

Автор: Elvira
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

9 декабря / Комментарии
Приложение AliExpress Россия стало лидером по росту загрузок в 2021 году

Приложение AliExpress Россия стало лидером по росту загрузок в 2021 году

Международная платформа аналитики мобильных данных App Annie поделилась рейтингом приложений-лидеров по росту загрузок в России за 2021 год.

далее →

9 декабря / Комментарии
Рейтинг потребительского поведения регионов в e-commmerce

Рейтинг потребительского поведения регионов в e-commmerce

Самый высокий объем онлайн-покупок в 2021 году пришелся на жителей Центрального и Северо-Западного федеральных округов России, говорится в исследовании IT и FinTech-компании PIM Solutions. Рейтинг потребительского поведения регионов в e-com возглавила Московская область.  

далее →

9 декабря / Комментарии
Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в 2021

Татьяна Бакальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в 2021

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала первой в 2021 году среди всех миллиардеров мира по приросту состояния. Оно увеличилось более чем на 1000%, оценил Forbes.

далее →

8 декабря / Комментарии
Toп-20 проекта «Любимые бренды россиян» компании Online Market Intelligence

Toп-20 проекта «Любимые бренды россиян» компании Online Market Intelligence

Исследование «Любимые бренды россиян» проводится ежегодно с 2008 года. В ходе каждой волны методом онлайн-опроса опрашивают 1500 человек. Выборка квотная стратифицированная, респондентов выбирают случайным образом из access панели OMI из числа людей в возрасте 18 – 55 лет, проживающих в городах с населением свыше миллиона человек.

далее →

8 декабря / Комментарии
Продукты на дом: количество онлайн-заказов. Аналитика

Продукты на дом: количество онлайн-заказов. Аналитика

Насколько увеличился спрос на продукты питания за текущий год, откуда приходят покупатели и насколько динамика сегмента по стране отличается от мировых трендов — в аналитике партнерской сети Admitad Affiliate.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!