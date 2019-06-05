Lamoda запланировала провести IPO в июле 2019 года

Компания Global Fashion Group (GFG), в которую входит российский интернет-ритейлер Lamoda, запланировала провести IPO. Об этом сообщает The Financial Times.

Площадкой может стать Франкфуртская фондовая биржа, предполагаемая дата выхода на биржу — июль 2019 г.

Компания в ходе размещения планирует привлечь около €300 млн. Эти средства пойдут на развитие своих проектов, в том числе в России, Бразилии и Индонезии.

Сейчас группа объединяет четырёх интернет-ритейлеров: Lamoda (работает в России и СНГ), Dafiti (Латинская Америка), The Iconic (Австралия и Новая Зеландия) и Zalora (Юго-Восточная Азия). По собственным данным компании, у неё более 11 млн активных клиентов. В 2018 году общий объём продаж GFG составил 1,5 млрд евро.