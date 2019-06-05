+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Lamoda запланировала провести IPO в июле 2019 года

Компания Global Fashion Group (GFG), в которую входит российский интернет-ритейлер Lamoda, запланировала провести IPO. Об этом сообщает The Financial Times.

Площадкой может стать Франкфуртская фондовая биржа, предполагаемая дата выхода на биржу — июль 2019 г.

Компания в ходе размещения планирует привлечь около €300 млн. Эти средства пойдут на развитие своих проектов, в том числе в России, Бразилии и Индонезии.

Сейчас группа объединяет четырёх интернет-ритейлеров: Lamoda (работает в России и СНГ), Dafiti (Латинская Америка), The Iconic (Австралия и Новая Зеландия) и Zalora (Юго-Восточная Азия). По собственным данным компании, у неё более 11 млн активных клиентов. В 2018 году общий объём продаж GFG составил 1,5 млрд евро.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

30 мая / Комментарии
«Биглион» отказался от скриптового «роботизированного» обслуживания клиентов

«Биглион» отказался от скриптового «роботизированного» обслуживания клиентов

Руководство онлайн-сервиса скидок «Биглион» отказалось от скриптового «роботизированного» обслуживания в пользу крупного колл-центра. Для этого компания перестроила модель обслуживания и расширила службу поддержки: сейчас около 80 операторов помогают клиентам в режиме 24/7.

далее →

27 мая / Комментарии
Новым гендиректором «Утконоса» стал бывший глава Ozon

Новым гендиректором «Утконоса» стал бывший глава Ozon

Новым гендиректором интернет-магазина «Утконос» станет Дэнни Перекальски, который ранее возглавлял Ozon. Он может вступить в эту должность уже в середине июня.

далее →

17 мая / Комментарии
ВКонтакте определила лучших представителей малого бизнеса страны

ВКонтакте определила лучших представителей малого бизнеса страны

ВКонтакте наградила лучших представителей малого бизнеса страны. Таким образом социальная сеть подвела итоги грантовой программы поддержки предпринимателей #яделаюбизнес, которая стартовала осенью 2018 года.

далее →

15 мая / Комментарии
Возбуждено уголовное дело против управляющего фондом совладельца Юлмарта

Возбуждено уголовное дело против управляющего фондом совладельца Юлмарта

Власти княжества подозревают управляющего фондом петербургского предпринимателя Михаила Васинкевича в подделке документов. Расследование было начато на основании заявления, поданного другим совладельцем «Юлмарта» Августом Мейером.

далее →

8 мая / Комментарии
Ozon бесплатно научит анализу данных и machine learning

Ozon бесплатно научит анализу данных и machine learning

Интернет-компания Ozon запустила образовательный проект Ozon Masters – программу обучения по анализу данных и machine learning для начинающих специалистов. Программа делится на два курса: Data Science/Data Engineering и Business Intelligence, оба построены на сильной практической базе крупнейшего игрока e-commercе в России.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!