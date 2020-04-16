Lamoda запускает пешую курьерскую доставку из пунктов выдачи

Lamoda дополнительно усиливает курьерскую службу и адаптирует ПВЗ в Москве для оперативной доставки заказов пешими торговыми представителями.

Ряд ПВЗ уже используются как склады для хранения заказов из определенного района города. Доставляют такие заказы пешие торговые представители — действующие сотрудники доставки, в том числе, сотрудники пунктов выдачи. Таким образом, Lamoda оптимизирует доставку вслед за изменением спроса покупателей, которые сегодня в абсолютном большинстве случаев предпочитают получать заказ на дом. При этом по уровню сервиса пешая доставка не отличается от доставки торговыми представителями на автомобилях. В том числе доступны стандартные временные интервалы и опция бесконтактной доставки.

В ближайшее время количество таких пунктов выдачи планируется увеличить, а также запустить пешую доставку из ПВЗ в других городах. По прогнозам, из каждого пункта ежедневно будет отправляться около 100 заказов.

Для защиты здоровья пеших торговых представителей, как и других сотрудников доставки, принимаются все необходимые меры и соблюдаются все рекомендации. В том числе сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты - перчатками и масками, а также санитайзерами.