+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Логистика RSS

Lamoda запускает пешую курьерскую доставку из пунктов выдачи

Смотрите в каталоге
Lamoda B2B
Lamoda B2B
Order Fulfillment

Lamoda дополнительно усиливает курьерскую службу и адаптирует ПВЗ в Москве для оперативной доставки заказов пешими торговыми представителями. 

Ряд ПВЗ уже используются как склады для хранения заказов из определенного района города. Доставляют такие заказы пешие торговые представители — действующие сотрудники доставки, в том числе, сотрудники пунктов выдачи. Таким образом, Lamoda оптимизирует доставку вслед за изменением спроса покупателей, которые сегодня в абсолютном большинстве случаев предпочитают получать заказ на дом. При этом по уровню сервиса пешая доставка не отличается от доставки торговыми представителями на автомобилях. В том числе доступны стандартные временные интервалы и опция бесконтактной доставки. 

В ближайшее время количество таких пунктов выдачи планируется увеличить, а также запустить пешую доставку из ПВЗ в других городах. По прогнозам, из каждого пункта ежедневно будет отправляться около 100 заказов.

Для защиты здоровья пеших торговых представителей, как и других сотрудников доставки, принимаются все необходимые меры и соблюдаются все рекомендации. В том числе сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты - перчатками и масками, а также санитайзерами. 

Компании и сервисы: Lamoda B2B
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

17 апреля / Комментарии
«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили сервис «доставка на парковку»

«М.Видео» и «Эльдорадо» запустили сервис «доставка на парковку»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» запустила новый для российского рынка формат самовывоза техники — с парковки торгового центра. Покупателю не нужно покидать машину и заходить в магазин — в удобное для клиента время курьер вынесет товар из розничного магазина к автомобилю, продемонстрирует его при необходимости и бережно погрузит в багажное отделение.

далее →

15 апреля / Комментарии
X5 Retail Group нарастила мощности онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

X5 Retail Group нарастила мощности онлайн-супермаркета Perekrestok.ru

X5 Retail Group, мультиформатная розничная компания России, управляющая сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель, объявляет о досрочном открытии четвертого dark store онлайн-супермаркета Perekrestok.ru. Он расположен в городе Видное Московской области. Запуск объекта позволил создать около 1 тыс. рабочих мест в Московском регионе.

далее →

14 апреля / Комментарии
Владимир Путин предложил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

Владимир Путин предложил поддержать онлайн-сервисы доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны в срок до 15 мая рассмотреть возможности поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового питания, сообщается на официальном сайте кабинета министров.

далее →

13 апреля / Комментарии
Gett и Boxberry запустили доставку посылок зарубежных интернет-магазинов из пунктов выдачи на дом

Gett и Boxberry запустили доставку посылок зарубежных интернет-магазинов из пунктов выдачи на дом

Федеральная служба доставки Boxberry и сервис заказа такси и доставки Gett запустили новый сервис в Москве, чтобы обеспечить доставку онлайн-заказов в период самоизоляции. Водители Gett и курьеры Gett Delivery заберут посылки из пунктов выдачи Boxberry и постаматов партнёров и доставят получателям на дом.

далее →

13 апреля / Комментарии
AliExpress Россия предложит продавцам хранить товары на складе бесплатно

AliExpress Россия предложит продавцам хранить товары на складе бесплатно

AliExpress Россия ввела дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса — российские продавцы маркетплейса могут бесплатно хранить товары на складе в течение 60 дней. Таким образом компания поддерживает продавцов, у которых нет своего склада или которые вынуждены отказаться от нынешнего из-за ухудшений условий работы.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!