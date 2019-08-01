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Lamoda запустила digital-проект с идеями модных образов на любой случай

Онлайн-платформа Lamoda представила галерею готовых образов в разных стилях (офисном, вечернем, спортивном и на каждый день), созданную совместно с модными стилистами и блогерами.

Теперь каждую неделю Lamoda показывает покупателям, как сочетать вещи из каталога и помогает им подбирать образы на любой случай. Больше не нужно ломать голову, в чем пойти на свидание или собеседование: всю работу уже сделали стилисты Lamoda и блогеры, которые тоже участвуют в проекте и предлагают свои варианты стилизации. Сейчас на сайте доступно более 100 вариантов нарядов.

Чтобы увидеть готовые образы, пользователю нужно кликнуть на одноименную вкладку в верхнем меню сайта, выбрать стиль, понравившийся наряд и нажать на фото. Во всплывающем окне появится галерея с тремя снимками и список вещей, из которых собран лук. Все вещи можно добавить в избранное или корзину и моментально оформить заказ.

Сейчас функция доступна на сайте (десктопе и мобильной версии), а в скором времени появится в мобильном приложении Lamoda на iOS и Android.

«Наша задача — постоянно вдохновлять пользователей и ежедневно быть для них самым удобным проводником в мир моды. Мы уже видим положительный отклик на запуск образов: конверсия и продажи растут, люди делятся положительными отзывами об этом инструменте в соцсетях. В ближайшее время мы запустим „Образы“ для мужчин и добавим несколько полезных опций, чтобы пользователи еще быстрее находили на Lamodа интересные для них товары».

Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda

Автор: Анна
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