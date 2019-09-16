Lamoda запустила интерактивную кампанию в центре Москвы

Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустил интерактивную кампанию в центре Москвы. Специально для этого шестнадцать рекламных конструкций переоборудовали в виртуальные примерочные.

«До конца сентября все желающие смогут виртуально „примерить“ образы, собранные из ассортимента Lamoda, прямо на улице», — рассказали в компании.

Любой желающий может подойти к рекламному щиту, поднять руку (чтобы алгоритм распознал его лицо и вставил в программу). Потом нужно выбрать стиль и заинтересовавшие товары. А «примерить» их можно будет прямо на экране.

Проект реализован совместно с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.