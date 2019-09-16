+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

Lamoda запустила интерактивную кампанию в центре Москвы

Интернет-магазин одежды и обуви Lamoda запустил интерактивную кампанию в центре Москвы. Специально для этого шестнадцать рекламных конструкций переоборудовали в виртуальные примерочные.

«До конца сентября все желающие смогут виртуально „примерить“ образы, собранные из ассортимента Lamoda, прямо на улице», — рассказали в компании.

Любой желающий может подойти к рекламному щиту, поднять руку (чтобы алгоритм распознал его лицо и вставил в программу). Потом нужно выбрать стиль и заинтересовавшие товары. А «примерить» их можно будет прямо на экране.

Проект реализован совместно с оператором наружной рекламы Russ Outdoor.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

16 сентября / Комментарии
АШАН заходит на AliExpress

АШАН заходит на AliExpress

Одним из первых розничных оффлайн-партнёров Tmall в России становится торговая сеть АШАН, которая запускает свой магазин на платформе с нон-фуд ассортиментом 16 сентября. Это первый подобный опыт для ритейлера в России.

далее →

13 сентября / Комментарии
«Ситилинк» планирует увеличить долю на рынке инструментов

«Ситилинк» планирует увеличить долю на рынке инструментов

Электронный дискаунтер «Ситилинк», один из крупнейших интернет-ритейлеров цифровой и бытовой техники, наращивает свое присутствие на рынке электроинструментов. Компания планирует в среднем за год добиться почти двукратного роста по направлению и увеличить свою долю на рынке инструментов до 5-7%.

далее →

12 сентября / Комментарии
AliExpress начнет торговлю автозапчастями

AliExpress начнет торговлю автозапчастями

AliExpress запускает продажу автотоваров с российского склада. Онлайн-площадка привлекла «Газпром нефть» (бренд масел G-Energy), Philips, Euroauto и еще нескольких десятков продавцов, а в течение года планирует расширить их численность до 500.

далее →

11 сентября / Комментарии
«Ситилинк» расширил линейку детских товаров

«Ситилинк» расширил линейку детских товаров

С начала сентября федеральный ритейлер «Ситилинк» возобновил продажи детских товаров, не относящихся к категории техники и электроники – ключевого направления компании. В ассортименте дискаунтера появилась продукция двух производителей детских автомобильных кресел – Siger и Zlatek.

далее →

9 сентября / Комментарии
Как пережить высокий сезон и заработать максимум? 

Как пережить высокий сезон и заработать максимум? 

В этой статье мы расскажем о горячем сезоне и о подготовке к нему. Кроме этого, о темах, затронутых в данном тексте, мы будем более подробно говорить на конференции “Электронная торговля — 2019”.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!