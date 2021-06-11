Lamoda запустила Lamodaмобиль со стилистами для подготовки к выпускному

Онлайн-платформа Lamoda поможет школьникам и студентам подготовиться к выпускному. По улицам Москвы проедет Lamodaмобиль с фэшн-экспертами, которые подберут идеальный образ для главного события лета.

Внутри Lamodaмобиля стилисты и визажисты подскажут, какой наряд и макияж подойдут для официальной части вечера, а какой — для вечеринки до утра. Ссылки на образы придут на почту участников вместе с промокодом на покупку вещей на Lamoda.

Lamodaмобиль будет разъезжать по Москве 10 дней, начиная с 11 июня. Каждый день он будет останавливаться в одной из самых популярных локаций столицы: фудмолл ДЕПО, парк «Сокольники», ВДНХ, спортивно-развлекательный комплекс «Лужники», общественное пространство «Хлебозавод», дизайн-завод «Флакон», Трехгорная мануфактура и центр Artplay. Узнать маршрут Lamodaмобиля можно на карте в соцсетях Lamoda и на специальном лендинге.

Lamoda впервые запустила рекламную кампанию к выпускному. Бренд снял короткие видео, напоминающие о главных событиях школьной и студенческой жизни. Выпускному посвящен и специальный лендинг: он поможет определиться с образом даже тем ребятам, кто пока не представляет, в чем идти на выпускной. Праздничное настроение создаст выпуск шоу Lamoda TV во «ВКонтакте» c Катей Адушкиной и Даней Милохиным. А подобрать экообраз поможет серия подкаста об экологичной моде «Ни один кролик не пострадал».