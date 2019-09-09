Lamoda запустила награды для пользователей

Онлайн-платформа Lamoda запускает раздел «Мои награды» в личном кабинете пользователя. Теперь зарегистрированные пользователи Lamoda смогут получать награды за выполнение определенных действий: регистрацию, заполнение личного профиля, подписку на новости.

Кроме того, награды можно будет получить за юбилейные заказы, высокий процент выкупа, оставленные отзывы (в том числе и с фото), самовывоз заказа из пунктов выдачи или оформление платной курьерской доставки. Зарабатывая уникальные бейджи в разделе «Мои награды», пользователи копят баллы в программе лояльности Lamoda Club, с которыми их клиентская скидка растет и быстрее может достигнуть максимального на рынке размера — 25%.

«Запуск раздела „Мои награды“ — запланированное развитие программы лояльности Lamoda Club. Геймификация в системе поощрения пользователей мотивирует их улучшать покупательское поведение на площадке, — отмечает Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda. — Кроме того, „Мои награды“ — это персонализированная система поощрений, основанная на личных предпочтениях конкретного покупателя. Так, например, на первом этапе Lamoda предложит уникальный бейдж преданным покупателям Nike».

На первом этапе с 14 октября раздел «Мои награды» появится в личном кабинете у части зарегистрированных пользователей Lamoda в рамках A/B-тестирования в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.