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Lamoda запустила обмен баллов программы лояльности на предложения от партнеров

Онлайн-площадка Lamoda расширяет программу бонусов и скидок Lamoda Club. Пользователи Lamoda теперь могут потратить баллы, полученные по программе лояльности, на скидки и подарки от партнеров.

Каждый пользователь Lamoda Club получает персонализированный набор скидок и подарков в зависимости от того, какие действия он совершает в приложении. Индивидуальные предложения формируются с учетом привычек и предпочтений пользователя. Посмотреть предложения можно в разделе «Скидки и подарки от партнеров» в личном профиле.

За баллы Lamoda Club можно с выгодой приобрести, например, подписку на популярные онлайн-кинотеатры (KION, IVI, Okko, PREMIER), сервис электронных книг «ЛитРес», сертификат на изучение английского языка, скидку на заказ натуральных продуктов в «Экомаркете» и многое другое. Список партнеров и предложений будет постоянно расширяться.

Участники программы Lamoda Club получают баллы за покупки (50 баллов за каждые 1000 рублей). Накопить баллы также можно за совершение определенных действий: регистрацию, заполнение личного профиля, отзывы, высокий процент выкупа, оформление самовывоза или курьерской доставки, подписку на рассылки, участие в опросах и т.д. От количества баллов Lamoda Club зависит индивидуальная скидка пользователя, которая может достигать максимального на рынке размера — 25%.

Lamoda обновила программу бонусов и скидок осенью 2020 года, запустив раздел «Мои награды» в личном кабинете пользователя. Внедрение геймификации в системе поощрения пользователей помогает мотивировать их улучшать покупательское поведение на площадке.

Автор: Анна
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