Lamoda запустила онлайн-примерку в дополненной реальности

В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примерочной с использованием технологий дополненной реальности (AR). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.

Опция пока доступна лишь для некоторых моделей мужских и женских кроссовок. Для примерки пользователю необходимо навести камеру на ноги и выбрать нужную модель.

«Мы рассчитываем, что виртуальная примерка поможет увеличить конверсию в категории кроссовок до 8–9% и сократит отказы после примерки перед их покупкой на 10–15% — сейчас они могут составлять до 60%», — сообщила управляющий директор по цифровому маркетингу и продукту Lamoda Group Юлия Никитина.

Партнером Lamoda в этом проекте выступил белорусский стартап Wannaby. Пока приложение доступно только для iOS, но в конце сентября появится и в Google Play, сообщил CEO Wannaby Сергей Архангельский.

Одной из основных причин возврата обуви является неверно подобранный размер и неподходящая колодка, а Wannaby этих задач не решает, считает коммерческий директор Ralf Ringer Игорь Камельков. По его словам, уже существуют другие онлайн-сервисы, позволяющие с вероятностью в более 90% подобрать обувь по основным параметрам стопы, которые станут более эффективными. 3D-моделирование стопы для подбора обуви тестирует Wildberries, эксперименты в этой сфере проводит и Ozon.