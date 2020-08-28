Lamoda запустила осенне-зимнюю рекламную кампанию со слоганом «Выбирай, что сказать, на Lamoda». Видеоролики появились на телевидении, в digital-каналах, на YouTube и в социальных сетях.

В основу кампании «Выбирай, что сказать, на Lamoda» легла идея о том, что внешний вид человека, в том числе одежда, обувь и аксессуары, которые он ежедневно выбирает для составления образа, помогают выразить себя, свои мысли, настроение и чувства. Вещи говорят, а, значит, вы всегда можете выбрать, что сказать, на Lamoda, ведь на онлайн-площадке представлено более 6 миллионов товаров от более трех тысяч мировых и российских брендов на любой вкус. В разработке идеи и организации съемок для кампании участвовало агентство FMT.JETLAG и продакшн-студия Bakehouse.

Режиссером на съемках рекламного ролика стал Илья Черепица, автор видео для H&M, Яндекс, ЦУМ, Tsvetnoy: «Почти все кадры в ролике сняты на айфон с рук. Уникальной технологией на этих съемках стал риг — внешний плечевой упор для камеры — который использовался в сцене „Сегодня я в центре внимания“. Мы закрепили айфон на стабилизатор, а затем на балку для пролета над огромным столом, за которым по сюжету сидело 14 человек. Сцена „Реально спешу“ снималась с помощью велорикши для того, чтобы добиться в кадре высокой скорости движения и удержать камеру на уровне кроссовок Nike. Кадр самих кроссовок нам удалось снять на айфон всего за полчаса, хотя если бы мы для той же цели использовали традиционную камеру, позволяющую снимать в рапиде, кадр занял бы у нас часа два с постановкой». На выходе получились основная 30-секундная версия видео и три разные истории по 6 секунд.

В отличие от весенней адаптации, когда из-за мировых событий слоган рекламной кампании, озвученный закадровым голосом, было решено дополнить актуальными сообщениями про запущенную недавно бесконтактную доставку, а основной слоган Lamoda заменить на «Lamoda — мода, не выходя из дома», осенью основной слоган возвращается к своей оригинальной версии — «Lamoda — мода на каждый день». И дополняется тремя новыми сообщениями о «новых коллекциях в твоем приложении», «новых коллекциях с бесплатной доставкой» и «новых коллекциях с примеркой перед покупкой».