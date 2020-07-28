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Lamoda запустила раздел с товарами благотворительных фондов

Как сообщает "Филантроп", онлайн-ритейлер Lamoda совместно с агрегаторами благотворительных проектов «Добро Mail. ru» и «Нужна помощь» запустил раздел товаров «Хочу помочь». Вся прибыль от продажи поступит в благотворительные фонды, которые предоставили товар.

В продаже — многоразовые кружки для кофе, футболки с графичными портретами Бориса Гребенщикова, Серея Шнурова и других музыкантов, свитшоты с надписью «Ничего страшного», поясные и холщовые сумки, значки и блокноты. Чтобы найти нужную вещь было проще, товары поделили на категории «для нее» и «для него».

В проекте участвуют благотворительные организации, которые подтвердили свою эффективность, прозрачность и репутацию, кроме того, их проверили юристы, служба безопасности и финансовый контроль Lamoda.

«Мы надеемся, что с запуском проекта на Lamoda добрые дела станут приятным дополнением к шопингу, и число людей, которые помогают решению социальных проблем легко и технологично, многократно увеличится», — комментирует Александра Бабкина, руководитель проекта Добро Mail. ru.

Сейчас в разделе «Хочу помочь» на Lamoda доступно более 60 товаров. В ближайшее время ритейлер планирует дополнить список новыми благотворительными организациями и их продукцией.

В мае 2020 года компания Lamoda расширила ассортимент актуальными товарами. В каталоге появилось более 100 наименований товаров от «ВкусВилла», среди которых косметические средства (гели для душа, маски, шампуни, патчи и многое другое), товары для дома, а также бакалея.

Автор: Александр
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