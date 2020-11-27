Lamoda запустила раздел товаров с заботой о планете

Онлайн-платформа Lamoda запустила раздел Lamoda Planet, где собрала товары, отвечающие принципам осознанного потребления.

В Lamoda Planet представлено более 3,5 тысяч товаров от 400 брендов. Они разделены по шести категориям:

«Recycle и инновации» — товары, которые минимум на 50% состоят из вторичных, переработанных и инновационных экологичных материалов.

«Экосостав» — одежда из органических тканей и натуральная косметика с сертификатами ECOCERT, ICEA, BDIH, Natrue и другими.

«С заботой о животных» — товары от брендов, которые гарантируют бережное отношение к животным и не проводят тестирований на них.

«Vegan» — товары, которые подходят для вегетарианцев.

«Сохраняя планету» — товары от ответственных брендов, которые внедрили принципы устойчивого развития на своем производстве: сокращают расход воды, электричества и свой углеродный след.

«Хочу помочь» — товары от надежных благотворительных фондов, которые получают прибыль, продавая свой мерч на Lamoda.

Также в Lamoda Planet представлены товары, помогающие сократить одноразовое использование вещей: термокружки, сумки-шоперы, многоразовые маски и ланчбоксы. Попасть в раздел Lamoda Planet на сайте можно из основного меню через разделы каталога, а в приложении — через отдельную кнопку Lamoda Planet в каталоге.

Вся информация о проекте Lamoda Planet и подборки товаров собраны на отдельном лендинге. Там же опубликованы первые результаты Lamoda в области устойчивого развития, информация о переработке упаковки Lamoda и способы сделать онлайн-шопинг более экологичным. В специальной форме можно оставить информацию о своем любимом экологичном бренде или благотворительном фонде, если он еще не представлен на Lamoda.

«Мы видим, что для клиентов Lamoda важны вопросы экологичности и ответственного потребления, а многие наши бренды-партнеры реализуют по-настоящему эффективные инициативы в этой области. В Lamoda Planet первые встречаются со вторыми. Все шесть категорий раздела будут постоянно пополняться новыми товарами и брендами. В следующем году мы планируем добавить в карточки товаров более подробное описание и специальные теги для более удобной навигации покупателей. Впереди еще много работы, но осознанное начало уже положено!» — рассказывает Оксана Костив, руководитель группы по корпоративной и социальной ответственности Lamoda.

Первым брендом, чьи товары отметили специальными тегами в Lamoda Planet, стал Levi’s®. В ноябре новая коллекция бренда — пуховики из вторичных материалов, наполнителем для которых служит материал из бутылок и других пластиковых отходов, и джинсы из котонизированного конопляного волокна — была отмечена зелеными тегами «Recycled».

Ранее в июле Lamoda вместе с крупнейшими агрегаторами благотворительных проектов «Добро Mail.ru» и «Нужна помощь» запустила раздел «Хочу помочь», теперь ставший частью Lamoda Planet. Сегодня в нем представлено более 200 товаров от девяти благотворительных фондов. C момента запуска фонды заработали более 1,5 млн рублей, продавая свой мерч на Lamoda.