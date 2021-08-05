Lamoda запустила собственный медиапроект о моде и стиле

Онлайн-платформа Lamoda представила новый подход к созданию вдохновляющего и развлекательного контента для пользователей. Компания запустила медиапроект, объединяющий на одной платформе множество модных идей и актуальных трендов. Он поможет клиентам искать вдохновение для свежих образов и подготовить свой гардероб к новому сезону.

Медиапроект Lamoda объединяет весь вдохновляющий fashion & lifestyle контент разных форматов, создаваемый редакцией Lamoda и внешними экспертами. Среди основных:

Блог Lamoda расскажет про главные тренды, модные показы, интересных дизайнеров, бьюти-новинки и многое другое, а также посоветует, что надеть на тренировку в парк или положить в чемодан в поездку к морю. Все материалы готовит команда профессиональных модных редакторов;

расскажет про главные тренды, модные показы, интересных дизайнеров, бьюти-новинки и многое другое, а также посоветует, что надеть на тренировку в парк или положить в чемодан в поездку к морю. Все материалы готовит команда профессиональных модных редакторов; Образы от стилистов подскажут идеальный наряд для любого случая: на каждый день, для похода в офис, занятий спортом или для вечеринки. Можно купить сразу весь образ или выбрать понравившиеся товары;

подскажут идеальный наряд для любого случая: на каждый день, для похода в офис, занятий спортом или для вечеринки. Можно купить сразу весь образ или выбрать понравившиеся товары; Lamoda LIVE будет интересен тем, кто любит видеошопинг: в этом разделе собраны все выпуски модного шоу Lamoda TV с Идой Галич и эфиров со стилистами «Lamoda на диване», а также онлайн-тренировок с профессиональными спортсменами;

будет интересен тем, кто любит видеошопинг: в этом разделе собраны все выпуски модного шоу Lamoda TV с Идой Галич и эфиров со стилистами «Lamoda на диване», а также онлайн-тренировок с профессиональными спортсменами; Подборки помогут быстро сориентироваться среди миллионов товаров на Lamoda — стилисты отбирают трендовые новинки каждую неделю;

помогут быстро сориентироваться среди миллионов товаров на Lamoda — стилисты отбирают трендовые новинки каждую неделю; Блогеры на примере своего стиля показывают, как следовать трендам, и при этом оставаться собой, а также делятся любимыми товарами на Lamoda;

на примере своего стиля показывают, как следовать трендам, и при этом оставаться собой, а также делятся любимыми товарами на Lamoda; В формате Историй — исчезающих постов с красивыми картинками и короткими пояснениями — собрано самое главное и интересное из мира моды.

Весь контент медиапроекта доступен в разделе «Идеи» как с главной страницы, так и из каталога.

«Для Lamoda важно обеспечивать людей красивыми и качественными товарами, предлагать удобный сервис. Однако сегодня нужно также вдохновлять клиентов — и мы уделяем этому особое значение. У Lamoda уже очень большой опыт в создании интересного контента о моде и стиле жизни. Сейчас мы готовы вывести наши контентные продукты на новый уровень, предложив клиентам полноценное fashion медиа, в создании которого участвуют профессиональные редакторы, авторы, стилисты, модные блогеры и эксперты», — прокомментировала Кира Матвеева, директор по продукту Lamoda.

Обновленный подход к контенту также показал эффективность с точки зрения роста спроса: по итогам тестирования нового медиапроекта Lamoda пользователи на iOS-устройствах увеличили траты на Lamoda, также выросла и конверсия в заказ, а на Android-устройствах процент выкупа заказов вырос на 1,2 процентных пункта.

В планах по развитию продукта — запуск персонализированных версий раздела для каждого клиента, развитие live-шопинга во время прямых эфиров, а также интеграция пользовательского контента и многое другое.