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Lamoda запустила услугу онлайн-подбора гардероба

Онлайн-платформа Lamoda начала тестирование нового сервиса «Стилист». Он поможет пользователям подобрать индивидуальный гардероб онлайн вместе с профессиональным стилистом.

Чтобы получить онлайн-помощь стилиста, клиенту нужно заполнить на лендинге проекта — анкету с подробной информацией о себе, своих предпочтениях и ожиданиях от нового гардероба, а также оплатить стоимость услуги в размере 1490 рублей.

После заполнения анкеты один из стилистов команды Lamoda связывается с клиентом в выбранном мессенджере или по электронной почте — и в течение двух дней присылает подборку из десяти вещей из каталога Lamoda, а также презентацию с цельными образами, которые можно из них составить. Если предложенная подборка не соответствует тем ожиданиям, которые указал пользователь, стилист ее отредактирует.

Если подборка понравилась, клиент может оформить заказ и получить онлайн-консультацию стилиста во время его примерки. В режиме реального времени в мессенджере стилист ответит на вопросы покупателя и даст комментарии по образам. Клиент может выкупить любое количество вещей из предложенной подборки, никаких ограничений нет. Для клиентов, которые оформят заказ из подборки стилиста до 30 октября, Lamoda предложит скидку 15% на весь заказ.

«Запуск сервиса по онлайн-подбору одежды для нас еще один долгожданный шаг к тому, чтобы стать вашим главным вдохновителем, помощником и проводником в мире моды. Сейчас „Стилист“ работает в бета-версии. По-моему, это по-настоящему здорово, что теперь у всех появилась возможность получить индивидуальную модную подборку, персональные рекомендации от профессионального стилиста и сэкономить время — причем всё это когда и где угодно, даже не выходя из дома», — отмечает Юлия Никитина, управляющий директор по маркетингу и продукту Lamoda.

Сейчас услуга доступна для всех посетителей сайта в его десктоп и мобильной версиях в России. В случае если число пользовательских заявок превысит тестовые возможности, клиенту предложат встать в лист ожидания и воспользоваться услугой позднее.

Автор: Анна
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