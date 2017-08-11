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LavkaLavka вызвали в прокуратуру из-за приема биткоинов

Представителей фермерского кооператива LavkaLavka вызвали в Лефортовскую межрайонную прокуратуру из-за приема биткоинов в качестве оплаты за покупки. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на основателя компании Бориса Акимова.

«Нас попросили дать разъяснения по вопросу приема биткоинов», — рассказал он. По его словам, LavkaLavka начала вести расчеты с помощью криптовалюты несколько недель назад. Чтобы оплатить заказ, покупатель может перевести биткоины на электронный кошелек кооператива, а он внесет в кассу за покупателя рубли на ту же сумму и выдаст чеки. «Мы платим все налоги с этой продажи. У нас нет нарушений с юридической точки зрения», — отметил Акимов.

В прокуратуре с этим согласились. Официальных предупреждений кооперативу LavkaLavka не выносили и разрешили и дальше применять подобный механизм расчетов с клиентами.

Это не первый случай в России, когда прокуратура проявляет интерес к компаниям, принимающим криптовалюту для оплаты товаров и услуг. В начале августа 2017 года новосибирский паб-магазин Bootleggers Craft Pub & Shop перестал принимать биткоины после предупреждения от правоохранительных органов.

«Пабу было вынесено письменное предостережение о ненарушении закона «О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма».

Автор: Анна
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