Фермерский кооператив LavkaLavka запустил платформу лояльности на базе блокчейна. О том, как будет работать платформа, рассказал основатель кооператива Борис Акимов.

За каждую покупку будут начислять бонусы в виде собственной криптовалюты LavkaLavka — биокоинов (biocoin). Бонусы можно будет потратить на покупки в фермерском кооперативе или в заведениях партнеров.

«Ключевой момент — модуль на блокчейне, который соединяет идентификатор клиента (например, номер телефона) с криптокошельком. За каждую покупку будут по умолчанию начисляться биокоины в размере 5% от суммы, но размер бонусов может достигать 10-20%», рассказывает Борис Акимов.

Для партнеров участие в программе лояльности будет бесплатным. Компании, которые присоединятся к платформе, будут сами устанавливать размер вознаграждения для клиентов.

«В качестве наших партнеров выступят другие бизнесы, которые с точки зрения маркетинга и идеологии отвечают нашим представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо. Мы говорим о тех компаниях, которые поддерживают фермерство, продажу экологически чистых продуктов, заботу об экологии. Почему бизнесу выгодно работать с платформой? Предположим, в заведение пришел клиент, поужинал и заплатил 5 тыс. рублей. Предположим, что один биокоин условно стоит один рубль. В таком случае клиенту начисляют 250 биокоинов, то есть бизнес теряет 250 рублей. Но в следующий раз этот же клиент приходит в заведение, чтобы потратить бонусы, а курс вырос — предположим, биокоин стоит уже не рубль, а два рубля. И он тратит в заведении не те 250 рублей, которые ему начислили, а 500. Конечно, сейчас я говорю о ситуации, в которой курс растет, платформа рассчитана на это. Получается парадоксальная ситуация, когда бизнес, начисляя бонусы, не теряет, а зарабатывает», говорит Акимов.

«Тираж биокоинов ограничен — 1 млрд, больше они выпускаться не будут. Поэтому инвесторы становятся уникальными обладателями валюты», — отметил Акимов. С привлечением новых партнёров будет расти спрос на биокоины, а следовательно, и их цена, рассчитывает основатель LavkaLavka.

С конца июля 2017 года LavkaLavka также принимает к оплате биткоины. Покупатели переводят криптовалюту на электронный кошелёк магазина, а компания вносит в кассу рубли на ту же сумму и пробивает все необходимые чеки. Приём биткоинов стал причиной для вызова Акимова в прокуратуру в начале августа. Ведомство просило его разъяснить, каким образом кооператив принимает к оплате криптовалюты. По словам Акимова, прокуратура не нашла нарушений, но предупредила, что в России запрещены денежные суррогаты.