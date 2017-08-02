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LeEco закрыл единственный в России магазин

Китайский ритейлер LeEco закрыл единственный в России монобрендовый магазин электроники, расположенный в московском торговом центре «Атриум». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя ритейлера.

По словам главы российского подразделения компании Виктора Сюя, основной причиной закрытия магазина стали высокие затраты на аренду. Кроме того, магазин выполнял имиджевую роль для LeEco, отметил он.

Сейчас LeEco намерен сосредоточиться на продажах через партнёров: магазины МТС, DNS, «Эльдорадо» и «Ноу-Хау».

В октябре 2016 года, когда открылся магазин в «Атриуме», представитель LeEco заявлял о планах открыть в России 150-500 фирменных магазинов до 2018 года.

Ранее шанхайский суд заморозил активы основателя LeEco и материнской компании бренда на сумму более $180 млн из-за накопившихся долгов.

Автор: Анна
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