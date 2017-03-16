Легальным интернет-магазинам спиртного могут дать отдельный домен

Российские власти предлагают объединить сайты, торгующие алкогольной продукцией, в отдельную доменную зону. Об этом сообщает агентство «РБК» со ссылкой на участников заседаний рабочих групп при Минэкономразвития.

Предполагается, что все легальные интернет-магазины спиртного будут регистрироваться «профильным контролирующим органом» в зоне второго уровня по аналогии с правительственными сайтами на базе .gov, за которые отвечает Федеральная служба охраны. Окончательное название домена пока не определено. В качестве рабочего варианта используется alko.ru. Находящиеся за его пределами сайты, торгующие алкоголем, будут блокироваться без суда.

Среди других вариантов регулирования онлайн-продаж спиртного рассматривается идея с выбором двух провайдеров, ответственных за обслуживание алкогольных интернет-магазинов. Однако инициативу с отдельной доменной зоной участники рынка считают более «чистой и простой в исполнении».