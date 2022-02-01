Легальный рынок электронных книг из-за пиратского недополучил 3 млрд рублей

Рынок пиратских электронных книг в 2021 году составил 2-3 млрд рублей, сообщают Ведомости. Таким образом, легальный рынок недополучил почти четверть доходов из-за пиратского рынка.

Группа компаний «Литрес» оценили продажи книг в прошлом году и выяснили, что они выросли на 34%, до 11 млрд руб., сегмент аудиокниг вырос на 43% и превысил 3,2 млрд руб. Несмотря на активность пиратов, показатели роста рынка электронных книг оказались выше, чем в 2020 г.: тогда их продажи (включая аудиокниги) в России увеличились по сравнению с 2019 годом на 32%, до 8,2 млрд руб.

Гендиректор Bookmate Андрей Баев полагает, что на пиратский рынок может приходиться даже не треть, а до половины прибыли от цифровых книг. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) оценивает объем пиратства, исходя из стоимости книги у легальных продавцов и предложения ее нелегальной копии на популярных онлайн-площадках. Так, ссылки на сайты с нелегальными копиями книг по-прежнему есть в больших количествах в поисковой выдаче.

Эксперты и участники рынка призывают к необходимости активного применения мер для борьбы с пиратами. Одна из главных — включение книжных издательств в антипиратский меморандум. Также борьбе с пиратами способствует применение цифровых отпечатков во всех социальных сетях, создание препятствий для индексирования «зеркал» пиратских сайтов в поисковой выдаче и монетизации нелегальных ресурсов.