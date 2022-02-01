+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Легальный рынок электронных книг из-за пиратского недополучил 3 млрд рублей

Рынок пиратских электронных книг в 2021 году составил 2-3 млрд рублей, сообщают Ведомости. Таким образом, легальный рынок недополучил почти четверть доходов из-за пиратского рынка.

Группа компаний «Литрес» оценили продажи книг в прошлом году и выяснили, что они выросли на 34%, до 11 млрд руб., сегмент аудиокниг вырос на 43% и превысил 3,2 млрд руб. Несмотря на активность пиратов, показатели роста рынка электронных книг оказались выше, чем в 2020 г.: тогда их продажи (включая аудиокниги) в России увеличились по сравнению с 2019 годом на 32%, до 8,2 млрд руб.

Гендиректор Bookmate Андрей Баев полагает, что на пиратский рынок может приходиться даже не треть, а до половины прибыли от цифровых книг. Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) оценивает объем пиратства, исходя из стоимости книги у легальных продавцов и предложения ее нелегальной копии на популярных онлайн-площадках. Так, ссылки на сайты с нелегальными копиями книг по-прежнему есть в больших количествах в поисковой выдаче.

Эксперты и участники рынка призывают к необходимости активного применения мер для борьбы с пиратами. Одна из главных — включение книжных издательств в антипиратский меморандум. Также борьбе с пиратами способствует применение цифровых отпечатков во всех социальных сетях, создание препятствий для индексирования «зеркал» пиратских сайтов в поисковой выдаче и монетизации нелегальных ресурсов.

Самые актуальные новости, аналитика, полезные материалы в нашем Телеграм-канале - https://t.me/ecomfeed 

Еcommerce-дайджест материалов за день. 

Автор: Elvira
Другие новости

Читайте также

1 февраля / Комментарии
KazanExpress раскрывает результаты 2021 года

KazanExpress раскрывает результаты 2021 года

Маркетплейс KazanExpress, контрольная доля в котором принадлежит AliExpress Россия, раскрывает бизнес-показатели 2021 года. Общий оборот площадки за 2021 год вырос на 542% и составил 9 млрд рублей (не включая услуги).

далее →

31 января / Комментарии
Влияние пандемии на рынок услуг в России

Влияние пандемии на рынок услуг в России

Эксперты сервиса сравнения цен и товаров Price.ru выделили ряд тенденций на российском рынке услуг, проанализировав потребительский спрос во втором полугодии 2021 года и сравнив его с аналогичным периодом 2020 года. Результаты исследования показывают, что даже спустя два года пандемия продолжает косвенно влиять на различные отрасли рынка.  

далее →

31 января / Комментарии
В 2021 году россияне покупали запчасти на 28% чаще

В 2021 году россияне покупали запчасти на 28% чаще

В 2021 году количество приобретённых автозапчастей среди российских автовладельцев выросло на 28%. Эта тенденция началась еще в 2020 году, и в 2021 году она сохранилась. Чаще всего россияне покупают автостекла, детали системы охлаждения, электрооборудование, детали кузова.

далее →

28 января / Комментарии
Trade-in подстегнул интерес к флагманским смартфонам

Trade-in подстегнул интерес к флагманским смартфонам

Группа М.Видео-Эльдорадо отметила в 2021 году повышенный интерес к флагманским смартфонам, а также сервисам, которые делают покупку таких девайсов проще и доступнее. Доля девайсов стоимостью выше 50 000 рублей в штуках достигла рекордных 25% от общего объёма спроса на смартфоны в М.Видео. Продажи флагманов выросли почти в 1,5 раза, в том числе, благодаря троекратному увеличению интереса к сервису trade-in.

далее →

28 января / Комментарии
После новогодних праздников россияне сели на диету

После новогодних праздников россияне сели на диету

Онлайн-сервис доставки продуктов и товаров СберМаркет проанализировал продажи продуктов категории “правильное питание”. В выборку попали батончики, джемы, соусы без сахара, сжигатели жира и протеин. Также сравнили продажи на молочный шоколад, торты, пирожные, сладкую газированную воду и конфеты.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2022, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!