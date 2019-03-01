Lego уходит в онлайн

Датский производитель Lego принял решение изменить стратегию развития розничного бизнеса на фоне смещения покупательского фокуса в сторону онлайн-каналов торговли. Как сообщает агенство Bloomberg, Lego увеличит долю продаж в онлайне в соответствии с запросами покупателей по всему миру.

Компания сосредоточится на интернет-торговле, что не позволит детям «чувствовать игрушки и трясти коробки» как в традиционных магазинов, отметил главный исполнительный директор Lego Group Нильс Кристенсен. В настоящее время в Lego решают задачу с предоставлением покупательского опыта детям при работе в онлайне.

Многие магазины игрушек разорились, и на фоне этого в Lego решили поменять бизнес-модель — по словам главного исполнительного директора компании Нильса Кристенсена, онлайн-продажи должны стать для нее главным драйвером роста в будущем. В разговоре с Bloomberg он добавил, что Lego уже сейчас «видит самые высокие темпы роста» именно в этом сегменте.

После перехода в онлайн дети больше не смогут «чувствовать игрушки и трясти коробки», и это станет самой большой сложностью для компании, объяснил Кристенсен. Теперь Lego предстоит решить, чем можно заменить этот опыт.

В 2017 году впервые за тринадцать лет датский бренд отчитался о падении продаж, но в 2018 году положительную динамику удалось восстановить.