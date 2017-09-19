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Лекарства пустили в сеть

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона, разрешающий дистанционную розничную торговлю лекарственными препаратами, сообщается на сайте российского кабинета министров.

Согласно законопроекту, предлагается разрешить дистанционную розничную торговлю лекарств для медицинского и ветеринарного применения. При этом дистанционная розничная продажа рецептурных препаратов будет запрещена.

Предлагается включить сведения о сайтах, содержащих информацию о продаже дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту, в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено.

Кроме того, предлагается скорректировать полномочия федеральных органов исполнительной власти при обращении лекарственных средств.

Законопроектом предлагается разрешить включение наркотических и психотропных лекарственных препаратов в перечень лекарственных препаратов, которые могут продаваться лицензированными медицинскими организациями, расположенными в сельских населённых пунктах, где отсутствуют аптеки.

Автор: Анна
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