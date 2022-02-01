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«Лента» адаптировала собственную программу работы с корпоративными клиентами

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«Лента» представляет обновленные условия программы лояльности для корпоративных клиентов по карте «Лента ПРО».

«Лента ПРО» — программа работы с корпоративными клиентами, предоставляющая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям гибкие возможности покупки и оплаты товаров. Клиенты получают специальные увеличенные скидки на широкий ассортимент товаров гипермаркетов и профессиональной СТМ сети, а также возможность запросить полный пакет документов по расчётно-кассовому обслуживанию, доступ к отдельным кассам и помощь персонального менеджера.

С января 2022 года клиенты «Лента ПРО» могут воспользоваться обновленными условиями программы лояльности — порог товарооборота для получения максимальной скидки в 9% был снижен до 50 тысяч рублей в месяц. При этом получить минимальную профессиональную скидку в 7,5% клиенты могут сразу же, подключившись к программе ПРО.

«Снижение порога ежемесячного товарооборота для получения максимальной скидки — наш шаг навстречу малому бизнесу, который оказался особенно уязвим в период пандемии. Со снижением суммы покупок до 50 тысяч рублей в месяц мы помогаем клиентам покупать больше необходимых для бизнеса товаров с максимальной скидкой 9%, а значит, наш сервис для предпринимателей стал ещё привлекательнее»

Директор по работе с профессиональными клиентами «Ленты» Тамара Шелия.

Участниками программы «Лента ПРО» могут стать бизнес-клиенты, имеющие статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, предоставив минимальный пакет документов о регистрации и финансовые реквизиты.

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Компании и сервисы: Лента
Автор: Elvira
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