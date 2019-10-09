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«Лента» добавила в шопинг дополненную реальность

Продуктовый ритейлер «Лента» запустил собственное AR-приложение. Компания предлагает покупателям перенестись в мир дополненной реальности и познакомиться с новыми героями.

Для того, чтобы начать игру, нужно скачать приложение «Лента AR», отсканировать QR-код в любом из магазинов «Лента», найти ровную поверхность и навести на нее камеру. На экране появится веселый Лис, который расскажет правила игры и поможет поучаствовать в виртуальной охоте на корабли прямо среди полок магазинов. Игра соединяет в себе динамичный 3D-шутер и принципы заботы о тамагочи. Выполняя задания в игре, пользователи могут развивать Лиса, менять его костюмы и снимать забавные видео для друзей.

«Погружая покупателей в мир виртуальной реальности, мы прежде всего хотим сделать их поход за покупками более легким и увлекательным. Безусловно, герой будет развиваться, будут появляться новые игровые задачи. Мы ни в коем случае не хотим останавливаться на достигнутом. Надеюсь, нашим покупателям понравится выбирать продукты, сбивая виртуальные летающие корабли помидорами», — комментирует Юлия Ломако, директор по маркетинговым коммуникациям «Ленты».

Автор: Анна
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