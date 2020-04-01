«Лента»и iGooods запустили интегрированный сервис заказа продуктов

Розничная сеть «Лента» и сервис доставки продуктов iGooods запустили платформу на основе технологии Whitelabel, которая позволяет оформить заказ на сайте ритейлера.

Благодаря концепции Whitelabel любой пользователь сможет заказать товары на сайте lenta.com в разделе «Доставка продуктов», не заходя на сайт iGooods. Сотрудники сервиса будут оказывать услуги по сборке и доставке заказов и обеспечивать техническую поддержку сервиса.

Покупатели смогут получить доступ к каталогу продукции товаров повседневного спроса, который насчитывает около 30 тысяч наименований.

Доставка через сайт торговой сети будет доступна в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле и Кингисеппе (Ленинградская область). В дальнейшем география и ассортимент онлайн-магазина будут расширяться. Стоимость доставки заказа весом до 30 кг составит от 199 до 299 рублей, в зависимости от региона.

«Мы уверены, что наше партнёрство позволит „Ленте“ усилить свои позиции на рынке и предложить нашим клиентам удобные, выгодные способы покупки при стабильном качественном сервисе по сборке и доставке». Директор по стратегии и инновациям компании «Лента» Дмитрий Скиба