«Лента» и Кошелёк создали экологический онлайн-квест

«Лента» и мобильное приложение «Кошелёк» представили онлайн-квест на тему сортировки пластика. Цель проекта — рассказать, что банковские и дисконтные карты необходимо утилизировать отдельно от других видов пластика, поскольку их сложно перерабатывать.

Принять участие в экологическом квесте можно на сайте koshelek.app/find_ecoboxes. На игровом поле много мелких объектов и персонажей, а также спрятаны пасхалки для внимательных. Игрок должен догадаться, где можно сдать пластиковые карточки на переработку. Победители смогут заполнить анкету и принять участие в розыгрыше корзин с экопродуктами.

«Лента» и приложение «Кошелёк» запустили совместную экологическую инициативу в июне 2021 года. В 399 магазинах торговой сети в 117 городах России установили экобоксы, в которые покупатели могут сдать любые ненужные пластиковые карты. Сырьё отправляют на переработку, после которой из него делают строительные материалы.

За шесть месяцев покупатели «Ленты» сдали в экобоксы 14 472 килограмма ненужных пластиковых карт.

Найти магазин, в котором установлен экобокс, можно на экопортале «Кошелька».