«Лента» исполнила новогодние желания 18 тысяч детей

Розничная сеть «Лента» подвела итоги акции «Лента добрых дел». Новогодние подарки получили 18 674 воспитанника 283 социальных учреждений.

Акция «Лента добрых дел» проходила в 248 гипермаркетах и 41 супермаркете во всех 89 городах присутствия компании. На открытках, которые висели на ёлках в магазинах, были написаны желания детей. Они просили настольные игры, машинки, конструкторы, кинетический песок, одежду, обувь, мягкие игрушки, книги и сладкие подарки. Большим спросом в этом году пользовались снаряжения для занятий спортом, смарт-часы, колонка, наушники, ватрушка для катания, плойка для укладки волос и аппарат для приготовления сахарной ваты.

С 1 по 27 декабря были куплены подарки для 18 674 детей из 283 государственных детских домов и специальных учреждений. 60 процентов желаний исполнили покупатели магазинов, остальные подарки на сумму 1,4 миллиона рублей приобрела компания.

«География и масштабы нашего благотворительного проекта расширяются. С каждым годом все больше наших покупателей и работников участвует в акции, чтобы осчастливить тысячи детей по всей стране. И мы благодарны им за участие в благотворительных проектах», — отметила директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова.

Компания провела акцию «Лента добрых дел» в шестой раз. В прошлом году подарки были куплены для 14 400 детей.

«Мы принимаем участие в „Ленте добрых дел“ уже второй раз и выражаем огромную благодарность компании и её сотрудникам за такую прекрасную акцию. Именно благодаря участию в ней 53 подопечных нашего фонда смогли исполнить свою мечту и получить новогодний подарок: у многих многодетных семей просто нет возможности подарить всем деткам хорошие подарки», — добавила директор благотворительного фонда «Прилив» Любовь Рубаник.