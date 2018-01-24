«Лента» начинает тестировать кассы самообслуживания

«Лента» объявляет о пилотном запуске касс самообслуживания Twin Flow и системы самостоятельного сканирования покупок «Лента-СКАН» в гипермаркетах сети в Санкт-Петербурге.

Касса TwinFlow — это уникальная касса самообслуживания с технологией лентопротяга, которая по итогам пилотного проекта может дополнить уже привычные для российских покупателей кассы MoveFlow, устанавливаемые «Лентой» в каждом новом гипермаркете сети. В отличие от привычных касс самообслуживания, где покупатели сканируют свои товары, перекладывая их из одной корзины в другую, кассы Twin Flow оборудованы транспортной лентой, по которой они отправляются в накопительный блок.

Кассы Twin Flow активно используются в Западной Европе и странах Скандинавии, где показывают отличные показатели. «Лента» стала первой сетью, запустившей пилотный проект с кассовой технологией Twin Flow в России.

Покупатели трех гипермаркетов «Лента» в Санкт-Петербурге могут поучаствовать в тестировании системы самостоятельного сканирования покупок с помощью специальных переносных сканеров. Кроме того, с помощью мобильных сканеров покупатели смогут получить персонализированную информацию о специальных акциях и скидках, релевантных его потребительским предпочтениям.

В рамках проекта в магазинах-участниках установлено около 50 ручных сканеров для покупателей, позволяющих самостоятельно просканировать все товары внутри магазина и сразу же их упаковать — в результате остается только оплатить покупки на кассе самообслуживания, что значительно сокращает время, затрачиваемое на поход за продуктами. Быстро разобраться с управлением сканером покупателям поможет специальная видео-инструкция на стенде и дружелюбный интуитивный интерфейс системы.

Идентификация покупателей в «Лента-СКАН» происходит по карте лояльности, что позволяет системе узнавать покупателей и приветствовать их по имени, а также предлагать персонализированные скидки и специальные акции. Информация о доступных предложениях выводится на экран сканера и позволяет пользователям быть в курсе актуальных акций. На данном этапе внедрения система разбивает специальные предложения для покупателей по товарным категориям или сегментам, в зависимости от покупательского поведения в торговом зале или же попадания в специально заданные критерии. Кроме того, система проинформирует о некоторых акциях Crazy Day, а имениннику напомнит о приближающемся дне рождении и возможности получить увеличенную скидку.