«Лента» объявляет о назначении Директора по электронной коммерции

Торговая сеть «Лента» объявляет об изменениях в топ-менеджменте. Дмитрий Скиба, ранее занимавший должность Директора по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами в «Ленте», назначен Директором по электронной коммерции c 7 февраля 2022 г. В новой роли Дмитрий будет отвечать за формирование и реализацию стратегии объединенных в Lenta-U, Утконоса и Ленты Онлайн, расширение онлайн-бизнеса и достижение ключевых операционных и финансовых показателей.

Дмитрий Скиба с 2019 года занимает должность Директора по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами в «Ленте». До прихода в «Ленту» Дмитрий работал в консалтинговой компании «McKinsey & Company», где руководил проектами по трансформации розничных сетей и компаний в сфере электронной коммерции, а также проектами в области стратегии, коммерции и операционных преобразований. До «McKinsey» Дмитрий занимал различные позиции в компании «Procter & Gamble» в России и на Украине.

Дэнни Перекальски, возглавлявший Утконос на протяжении почти трех лет, принял решение покинуть компанию.

«Благодарю Дэнни Перекальски за добросовестную работу. Дэнни удалось стабилизировать бизнес и реализовать несколько ключевые для „Утконоса“ проектов. Надеюсь, что объединённая команда во главе с Дмитрием Скибой сможет эффективно ответить на новые вызовы рынка и достичь достойных результатов». Алексей Мордашов, председатель совета директоров «Лента».