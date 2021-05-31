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«Лента» объявляет о ребрендинге

Розничная сеть «Лента»  объявляет о смене логотипа и проведении ребрендинга. Новый логотип – это стилизованный подсолнух, который является символом компании с её основания. Обновлённый цветок отражает изменения в стратегии «Ленты», оставаясь узнаваемым.

Каждый формат, который развивает ретейлер, – гипермаркеты, супермаркеты, мини и онлайн – получит собственный логотип, неизменным элементом которого останется подсолнух и название «Лента».

Креативная концепция бренда, основой которой стали позитивная энергия, радость и вдохновение, разработана бренд-командой «Ленты» и агентством Landor & Fitch в России. При подготовке ребрендинга несколько идей тестировались с покупателями и сотрудниками компании, которые сделали свой выбор в пользу концепции, содержащей как рациональные, так и эмоциональные атрибуты бренда. К последним в компании относят возможность выбирать, в каком формате совершать покупки, удовольствие выгодного шоппинга и радость исполнения желаний.

В рамках ребрендинга креативная команда разработала визуальный язык, основанный на использовании простых форм и элементов, которые комбинируются друг с другом, создавая практически бесконечный ряд сочных и ярких сочетаний.

Компания уже адаптировала все коммуникационные материалы внутри магазинов к новому визуальному стилю. Следующим этапом станет обновление всех онлайн-активов компании (сайты, приложения). Смена вывесок будет производиться в соответствии со сроками согласования с целью оптимизировать операционные затраты.

«При разработке новой креативной концепции мы стремились отразить значимые изменения, происходящие с компанией, – новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн и клиентоцентричный подход. Мы решили не отказываться от нашего узнаваемого подсолнуха, а сделать его более лёгким, современным и диджитал-френдли. Все новые магазины будут открываться под обновлённым брендом и с элементами нового визуального стиля. Мы надеемся, что наши покупатели полюбят новую «Ленту» и, приходя в наши магазины, будут заряжаться позитивной энергией».

Директор по коммерции и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод

«Вместе с бренд-командой «Ленты» мы ответили на основные задачи новой стратегии бизнеса, создав удобную в работе систему, которая легко адаптируется к разным форматам магазинов. Мы постарались максимально сохранить преемственность, но сделать бренд более современным, стильным и дружелюбным. И нам удалось создать более экспрессивную визуальную систему, в которой ощущается свежесть, радость и энергия – совсем скоро это станет заметно и в коммуникационных материалах, и в интерьерах магазинов. Наша совместная работа с бренд-командой идет в бодром темпе. Это продолжение больших позитивных изменений «Ленты».

Николас Зеусс, креативный директор Landor & Fitch в России

Автор: Анна
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