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«Лента» объявляет об изменениях в руководящем составе

Розничная сеть «Лента», сообщает о назначении Игоря Овсиенко на должность директора по логистике.

Игорь Овсиенко вступает в должность директора по логистике 9 июля 2021 года. На этой позиции он сменит Йорна Арнхольда, который решил покинуть компанию после десяти лет работы.

Игорь пришёл в «Ленту» в 2006 году на должность менеджера по логистике, в 2012 занял позицию директора распределительного центра, с 2018 года работает в должности директора службы транспорта и дистрибуции.

Игорь имеет диплом Балтийского государственного технического университета «Военмех».

«Йорну удалось выстроить очень эффективную логистику в „Ленте“, возможно, лучшую на рынке. Компании удавалось своевременно обеспечивать магазины товаром в период активного роста и во время повышенного спроса в первую волну коронавируса в 2020 году. От имени компании я благодарю Йорна за вклад в успешное развитие „Ленты“.

Генеральный директор „Ленты“ Владимир Сорокин

Перед Игорем Овсиенко стоит важная задача — поддержать реализацию стратегии роста компании, обеспечить высокую эффективность и доступность качественных товаров на полках магазинов „Ленты“ всех форматов. Уверен, опираясь на полученный в компании опыт, Игорь с этой задачей справится».

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Автор: Анна
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