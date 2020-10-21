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«Лента» объявляет операционные результаты за третий квартал 2020 г. и 9 месяцев 2020 г.

Компания «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, объявляет операционные результаты за третий квартал 2020 года. 

  • Розничные продажи в третьем квартале 2020 года выросли на 4,6% год-к-году до 102 млрд рублей под влиянием разнонаправленных факторов по мере адаптации «Ленты» к изменениям в поведении покупателей;
  • Рост сопоставимых розничных продаж («LFL») в третьем квартале 2020 года составил 3,0% (средний чек LFL вырос на 9,2%, LFL-трафик снизился на 5,7%);
  • Объем онлайн-продаж в третьем квартале 2020 года увеличился на 551% год-к-году до 1,3 млрд рублей; онлайн-продажи осуществлялись в 82 городах;
  • Чистый прирост сети «Лента» по итогам квартала составил 6 магазинов (были открыты 2 гипермаркета и 5 супермаркетов, закрыт 1 супермаркет), таким образом общее число магазинов сети достигло 386, а общая торговая площадь – 1,49 млн кв. м по состоянию на 30 сентября 2020 года;
  • 2 сентября 2020 года новым генеральным директором «Ленты» был назначен Владимир Сорокин.

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин прокомментировал результаты:

«2020 год стал для ритейлеров периодом беспрецедентных вызовов и возможностей, и я горжусь тем, насколько быстро и эффективно «Лента» адаптировалась к постоянно меняющимся условиям на фоне распространения COVID-19. Главным приоритетом Компании всегда были и остаются безопасность и благополучие наших сотрудников и покупателей. Наши инициативы в сфере безопасности принесли желаемый результат: региональные органы власти не закрыли ни один из наших магазинов, а покупатели ощущали, что в «Ленте» делать покупки безопасно. В результате ряд покупателей выбирали именно «Ленту» как основной магазин для покупок и больше тратили у нас. В сочетании с устойчивой бизнес-моделью Компании данные факторы обеспечили высокие результаты за первые девять месяцев 2020 года. Розничные продажи выросли на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту среднего чека на 11,4%. Сопоставимые розничные продажи выросли на 5,9% за счет увеличения на 11,5% сопоставимого среднего чека.

Наши покупатели по достоинству оценивают удобства онлайн-сервисов «Ленты». В 2020 году с большим успехом была запущена собственная служба экспресс-доставки «Ленточка» и новый сервис заказа и самовывоза Click & Collect. Мы считаем, что «Лента» обладает уникальным преимуществом в сфере онлайн-ритейла, поскольку располагает большой сетью магазинов в 88 городах и широким ассортиментом из 25 000 наименований. Благодаря этому Компании не нужно строить дорогостоящие «дарксторы» – магазины-склады, работающие только на формирование онлайн-заказов.

В 2020 году «Лента» вновь доказала свою устойчивость и способность адаптироваться к изменениям в поведении покупателей. Тем не менее, у Компании есть потенциал для более точной настройки бизнес-модели в ответ на изменения в структуре спроса и условий внешней среды. Понимаю, что все с нетерпением ждут, когда Компания представит обновленную стратегию, но в последние несколько месяцев, по понятным причинам, основное внимание уделялось проработке мер, которые способствовали оптимальному прохождению «Лентой» периода турбулентности и обеспечению безопасного и бесперебойного доступа покупателей к нашим магазинам. Мы рассчитываем представить нашу новую долгосрочную стратегию в начале следующего года, а пока мы продолжаем уделять повышенное внимание ключевым факторам, которые ежедневно влияют на выбор наших покупателей, в частности, поддержанию привлекательного и актуального ассортимента (с акцентом на качество, а не на количество), создающего лучшее предложение с точки зрения соотношения цены и качества для самых различных групп покупателей».

Автор: Анна
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