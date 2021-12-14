«Лента Онлайн» начала тестировать экспресс-доставку

Компания «Лента» тестирует новое направление сервиса «Лента Онлайн». Покупатели могут выбрать между быстрой доставкой небольшого заказа или большую корзину, которая будет доставлена за более длительный срок.

В «Ленте Онлайн» появилось новое направление сервиса: экспресс-доставка товаров наиболее востребованного ассортимента. Пользователь может выбрать в мобильном приложении опцию «Быстро» и получить заказ в течение часа. Продукты доставят из ближайшего магазина. Минимальная сумма для оформления заказа — 500 рублей, доставка может быть бесплатной при чеке от 1 500 рублей. Кроме того, покупатель может выбрать опцию «Много» и получить товары в течение нескольких часов с момента оформления заказа. В таком случае пользователю будут доступны товары из ассортимента гипермаркета, насчитывающего более 25 000 товаров. Стоимость доставки зависит от суммы покупки.

Компания тестирует новый функционал в нескольких районах Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. Определяющим фактором в выборе локаций, где проходит пилот, стала плотность магазинов, в которых собирают заказы. В проекте участвует магазин, ранее принадлежавший торговой сети «Билла», которую «Лента» приобрела летом этого года. Сделка позволила расширить онлайн-доставку в Москве. В перспективе компания планирует увеличить количество городов и районов, жителям которых будет доступны разные покупательские миссии.

«Благодаря открытию магазинов малых форматов и интеграции торговых точек, приобретенных в рамках сделок M&A, у нас появились дополнительные возможности для развития сервиса „Лента Онлайн“. Формат быстрой доставки пользуется высоким спросом у клиентов и уже завоевал популярность у покупателей, которым доступны новые опции». Директор по онлайн-бизнесу и работе с профессиональными клиентами «Ленты» Дмитрий Скиба

Ранее компания «Лента» предлагала возможность совершать покупки онлайн, используя свои сервисы click-and-collect и экспресс-доставки в день заказа.