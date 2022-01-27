«ЛЕНТА» опубликовала финансовые результаты за 2021 год

Торговая сеть «Лента», одна из крупнейших розничных сетей России, сегодня объявляет операционные результаты за четвертый квартал и полный 2021 год.

Розничные продажи в 4 квартале 2021 года и за год в целом увеличились на 18,9% до 145 млрд руб. по сравнению с 122 млрд руб. в 4 квартале 2020 года и на 8,6% до 483,6 млрд руб соответственно. Это произошло благодаря росту сопоставимых розничных продаж на 7,0%, а также органическому и неорганическому росту торговой площади на 15,6%.

Основные результаты за полный 2021 год

Продажи выросли на 8,6% год к году до 483,6 млрд руб.

Розничные продажи составили 475,8 млрд руб., увеличившись на 8,8% год к году.

Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 2,4%, в то время как средний чек LFL вырос на 4,7%.

Онлайн-продажи выросли на 208% год к году до 19,3 млрд руб., при этом количество онлайн-заказов увеличилось на 221% год к году до 10,4 млн.

Сеть была расширена на 376 новых магазинов, 12 магазинов было закрыто. В результате чистый прирост составил 364 магазина. Общее количество магазинов на 31 декабря 2021 года составило 757 (включая 254 гипермаркета и 503 магазина малых форматов).

Чистый прирост торговой площади составил 236,4 тыс. кв. м. В результате общая торговая площадь достигла 1,755 млн кв. м (рост на 15,6% год к году).

Основные результаты за 4 квартал 2021 года

Продажи выросли на 18,6% год к году до 147,3 млрд руб.

Розничные продажи достигли 144,8 млрд руб., увеличившись на 18,9% год к году.

Сопоставимые продажи выросли на 7,0%, в то время как средний чек LFL увеличился на 10,4%.

Онлайн-продажи выросли на 128% год к году до 7,0 млрд руб., при этом количество онлайн-заказов выросло на 114% год к году до 3,6 млн.

«Лента» ускорила запуск нового формата магазинов у дома «Мини Лента», открыв 85 новых магазинов в 4 квартале.

Торговая площадь магазинов малых форматов увеличилась на 34,4 тыс. кв. м до 353,7 тыс. кв. м (рост на 200,3% год к году).

«Лента» объявила о приобретении компании «Утконос» у ООО «Севергрупп».

На трафик в некоторых магазинах «Ленты» повлиял локдаун, введенный в конце октября - начале ноября, а также другие ограничительные меры, связанные с COVID-19, введенные в различных регионах России в 4 квартале 2021 года. В 4 квартале 2021 года, благодаря расширению сети, количество чеков увеличилось на 24,6%, в то время как средний чек снизился на 4,6%, что, в основном, произошло в результате увеличения доли малых форматов в общих розничных продажах.

Так же продолжила набирать обороты программа лояльности «Ленты» и количество клиентов, активировавших новую «Карту №1», продолжило расти, а общее количество выпущенных карт лояльности превысило 19 млн.

«Лента» уверенно завершила 2021 год, увеличив выручку на 8,6% год к году до 484 млрд руб. При этом четвертый квартал 2021 года стал наиболее успешным периодом прошлого года с точки зрения продаж благодаря традиционно высокому сезонному спросу в наших гипермаркетах в декабре, расширению в сегменте магазинов малых форматов и дальнейшему развитию нашего онлайн-бизнеса. Такой успех стал возможным благодаря усилиям сотрудников «Ленты», вопреки сохраняющимся трудностям, связанным с пандемией COVID-19. Я также рад сообщить, что мы добились значительных результатов по расширению сети магазинов «Мини Лента». На конец года работало уже 133 магазина, при этом 85 из них были открыты в последнем квартале 2021 года. В дополнение к хорошим операционным результатам, прошлый год ознаменовался для нас несколькими значительными достижениями, которые подготовили фундамент для дальнейшего роста бизнеса «Ленты». Объявив новую стратегию развития в марте, мы вскоре приступили к работе над многоформатным органическим расширением, развитием цифрового бизнеса и стратегическими приобретениями ритейлеров «Билла», «Семья», а также «Утконос». В 2022 году мы намерены сосредоточиться на росте наших показателей, повышении эффективности основного бизнеса, ускоренном развертывании магазинов малых формата и дальнейшем развитии нашего собственного онлайн-бизнеса. Мы также работаем над поэтапной интеграцией бизнеса «Утконоса» с целью достижения существенной синергии и раскрытия долгосрочного потенциала объединенного онлайн-бизнеса. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, связанную с растущей инфляцией и пандемией COVID-19, мы продолжаем работать над обеспечением российских покупателей качественными доступными товарами и остаемся верны своей миссии» Владимир Сорокин, Генеральный директор «Лента»