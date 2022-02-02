«Лента» отберёт лучшие технологические стартапы

«Лента» во второй раз выступит партнёром международного акселератора Sber500.

Центр инноваций «Ленты» примет участие в отборе проектов, представленных в акселераторе Sber500, организованном Сбером в партнерстве с 500 Global, одной из сильнейших команд в мире венчурного и IT-бизнеса. Это программа для технологических стартапов, готовых представить работающую версию продукта, который приносит первые продажи. Продолжительность обучения — 10 недель. В течение этого времени стартапы проработают ценностное предложение, узнают, как выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами и получат индивидуальную поддержку в развитии бизнеса от менторов со всего мира. Финалисты смогут презентовать свой продукт крупнейшим игрокам рынка и венчурным фондам, и получить возможность провести оплачиваемый пилот. По итогам трёх волн, акселератора стартапы-выпускники уже привлекли 850 млн рублей и заключили свыше двух тысяч контрактов.

«Лента» отберёт лучшие решения в области новых материалов, в сфере автоматизации операций в магазине и новых покупательских сервисов, а также в маркетинге, логистике и цепочках поставок.

Компания предложит авторам лучших решений возможность провести оплачиваемый пилот и долгосрочное сотрудничество, если проект будет успешным.