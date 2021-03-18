+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Лента» открывает в Москве супермаркет в новой концепции

«Лента» объявляет об открытии нового супермаркета в Москве. Новый магазин открылся после реконструкции в Москве по адресу Можайское шоссе, 39. Общая площадь помещения — 1 840 кв.м, 1 049 кв.м занимает торговое пространство. Супермаркет расположен в арендованном помещении. В зале установлено 10 касс, в том числе 4 кассы самообслуживания.

Магазин работает с 8.00 до 23.00 без выходных. Ассортимент включает 10 950 товаров, он сформирован с учётом предпочтений жителей Москвы и подобран так, чтобы удовлетворить различные потребности, соответствующие индивидуальным предпочтениям и образу жизни. Доля непродовольственных товаров сокращена в пользу расширенного ассортимента продуктов питания. В супермаркете появилась витрина со свежей рыбой, можно купить товары впрок, приобрести готовые салаты, горячие блюда, мясные, колбасные и сырные нарезки. «Лента» увеличила ассортимент в фокусных категориях: появилось мясо на кости, расширен выбор алкогольных напитков, в том числе крафтового пива. Некоторые виды молочной продукции местных производителей продаются на развес. Отдельная полка с натуральной продукцией «Экомаркет» выделена специально для поклонников здорового образа жизни и экологичных трендов.

В новом магазине высокие потолки и низкие стеллажи, что делает пространство светлее и комфортнее. Цветовая гамма повторяет фирменный стиль компании. Пространство организовано таким образом, чтобы закрыть разные покупательские миссии — от коротких ежедневных до закупок впрок. Изменена и улучшена навигация по магазину, обновлено оборудование зала — появились пристенные холодильники в нишах, новые стойки кросс-выкладки с овощами и фруктами, вином и цветами. Акцент сделан на выкладке, поддерживающей короткие покупательские миссии, предусмотрен быстрый покупательский путь для тех, кто зашёл за небольшой покупкой. В торговом зале открыто кафе, где посетители могут позавтракать и пообедать. Новый магазин стал первым супермаркетом «Лента» с выделенной сервисной зоной и открытой кухней.

Стратегию и пользовательский опыт, зонирование и путь клиента, а также дизайн интерьера и коммуникации компания разрабатывала совместно с агентством Landor & Fitch.

Супермаркет в новой концепции предлагает покупателям индивидуальные предложения в обновленной программе лояльности и быстрый сервис. «Лента» делает ставку на повышение качества обслуживания и создание атмосферы гостеприимства, поэтому увеличила количество работников магазина. В супермаркете будет работать стойка информации, на входе гостей встретит консультант, который поможет сориентироваться, в часы пик дополнительный сотрудник будет работать в кафе. Для персонала разработана новая униформа, работники супермаркета прошли обучение на знание ассортимента магазина и ознакомились с обновлёнными стандартами обслуживания покупателей. Фокус сделан на инициативный подход к клиенту и создание комфортных отношений в коллективе.

Для удобства покупателей, которые хотят сэкономить время, кроме касс самообслуживания доступен сервис самовывоза товаров click&collect. Он позволяет заказать всё самое необходимое на сайте и забрать из супермаркета в удобное время.

В отдельной зоне супермаркета покупатели смогут сдать на переработку использованные батарейки и пластиковую тару.

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин прокомментировал: «Чтобы достойно отвечать на вызовы рынка, „Ленте“ необходимо меняться. Для этого мы уже тестируем новые сервисы, открываем магазины в новых для нас форматах, чтобы предлагать покупателям качественное обслуживание и хороший ассортимент товаров по конкурентным ценам».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

17 марта / Комментарии
ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома

ФРИИ инвестирует в сервис управления продажами в магазинах у дома

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует 5 млн рублей в компанию Flomly — разработчика сервиса управления продажами в неорганизованной рознице для дистрибьюторов и производителей. В основе решения собственный алгоритм анализа текста для работы с большими данными. На рынке несетевой розницы Flomly — первый сервис управления продажами.

далее →

17 марта / Комментарии
«Магнит» вошел в Ассоциацию больших данных

«Магнит» вошел в Ассоциацию больших данных

Розничная сеть «Магнит» вступила в Ассоциацию больших данных (АБД), став первым участником среди российских ритейлеров. В состав правления Ассоциации вошёл президент, генеральный директор «Магнита» Ян Дюннинг.

далее →

16 марта / Комментарии
ИКЕА превратила свой каталог в подкаст

ИКЕА превратила свой каталог в подкаст

IKEA превратила свой ежегодный каталог в подкаст. Это трибьют последнему его изданию — в декабре 2020 г. компания сообщила, что прекращает выпуск каталога. Аудиоверсия длится 3 часа 40 минут. Ее можно найти на YouTube, Spotify и Audiobooks.com.

далее →

16 марта / Комментарии
Азбука вкуса запускает доставку кофе и горячих напитков

Азбука вкуса запускает доставку кофе и горячих напитков

Розничная сеть «Азбука вкуса» запустила доставку горячих напитков в своем сервисе быстрой доставки «АВ Экспресс Меню» в Москве. Первая точка работает в тестовом режиме на базе магазина по адресу Новинский бульвар, 8. Зона доставки включает район пересечения Нового Арбата и Новинского бульвара. В ближайший месяц будет открыто еще 4 точки.

далее →

11 марта / Комментарии
Зима 2020/2021: какую технику приобретали россияне

Зима 2020/2021: какую технику приобретали россияне

Аналитики сетей магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» сравнили продажи периода декабрь 2020-февраль 2021 с аналогичным периодом 2019/2020 года и зафиксировали рост продаж в 4 раза в денежном выражении и в 3,3 раза в количестве реализованных единиц.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!