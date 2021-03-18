«Лента» открывает в Москве супермаркет в новой концепции

«Лента» объявляет об открытии нового супермаркета в Москве. Новый магазин открылся после реконструкции в Москве по адресу Можайское шоссе, 39. Общая площадь помещения — 1 840 кв.м, 1 049 кв.м занимает торговое пространство. Супермаркет расположен в арендованном помещении. В зале установлено 10 касс, в том числе 4 кассы самообслуживания.

Магазин работает с 8.00 до 23.00 без выходных. Ассортимент включает 10 950 товаров, он сформирован с учётом предпочтений жителей Москвы и подобран так, чтобы удовлетворить различные потребности, соответствующие индивидуальным предпочтениям и образу жизни. Доля непродовольственных товаров сокращена в пользу расширенного ассортимента продуктов питания. В супермаркете появилась витрина со свежей рыбой, можно купить товары впрок, приобрести готовые салаты, горячие блюда, мясные, колбасные и сырные нарезки. «Лента» увеличила ассортимент в фокусных категориях: появилось мясо на кости, расширен выбор алкогольных напитков, в том числе крафтового пива. Некоторые виды молочной продукции местных производителей продаются на развес. Отдельная полка с натуральной продукцией «Экомаркет» выделена специально для поклонников здорового образа жизни и экологичных трендов.

В новом магазине высокие потолки и низкие стеллажи, что делает пространство светлее и комфортнее. Цветовая гамма повторяет фирменный стиль компании. Пространство организовано таким образом, чтобы закрыть разные покупательские миссии — от коротких ежедневных до закупок впрок. Изменена и улучшена навигация по магазину, обновлено оборудование зала — появились пристенные холодильники в нишах, новые стойки кросс-выкладки с овощами и фруктами, вином и цветами. Акцент сделан на выкладке, поддерживающей короткие покупательские миссии, предусмотрен быстрый покупательский путь для тех, кто зашёл за небольшой покупкой. В торговом зале открыто кафе, где посетители могут позавтракать и пообедать. Новый магазин стал первым супермаркетом «Лента» с выделенной сервисной зоной и открытой кухней.

Стратегию и пользовательский опыт, зонирование и путь клиента, а также дизайн интерьера и коммуникации компания разрабатывала совместно с агентством Landor & Fitch.

Супермаркет в новой концепции предлагает покупателям индивидуальные предложения в обновленной программе лояльности и быстрый сервис. «Лента» делает ставку на повышение качества обслуживания и создание атмосферы гостеприимства, поэтому увеличила количество работников магазина. В супермаркете будет работать стойка информации, на входе гостей встретит консультант, который поможет сориентироваться, в часы пик дополнительный сотрудник будет работать в кафе. Для персонала разработана новая униформа, работники супермаркета прошли обучение на знание ассортимента магазина и ознакомились с обновлёнными стандартами обслуживания покупателей. Фокус сделан на инициативный подход к клиенту и создание комфортных отношений в коллективе.

Для удобства покупателей, которые хотят сэкономить время, кроме касс самообслуживания доступен сервис самовывоза товаров click&collect. Он позволяет заказать всё самое необходимое на сайте и забрать из супермаркета в удобное время.

В отдельной зоне супермаркета покупатели смогут сдать на переработку использованные батарейки и пластиковую тару.

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин прокомментировал: «Чтобы достойно отвечать на вызовы рынка, „Ленте“ необходимо меняться. Для этого мы уже тестируем новые сервисы, открываем магазины в новых для нас форматах, чтобы предлагать покупателям качественное обслуживание и хороший ассортимент товаров по конкурентным ценам».