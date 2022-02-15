«Лента» передала на переработку около 277 тонн пластика, алюминия и другого вторсырья

Торговая сеть «Лента» значительно расширила инфраструктуру по сбору вторсырья. За год покупатели сдали на переработку 277 тонн пластиковых бутылок, алюминиевых банок, макулатуры и одежды.

На парковках 31 магазина сети работают пункты сбора вторичных ресурсов, установлены 38 аппаратов по приему ПЭТ и алюминия, 41 бокс по приему пластиковых крышечек, по 5 пунктов приема макулатуры и одежды, 399 боксов для приема ненужных пластиковых карт. На пунктах сбора было собрано более 270 тонн отходов. Это макулатура, алюминиевые банки, пластиковые бутылки.

«Лента» сотрудничает с двумя компаниями, которые устанавливают автоматы для приёма тары: «Инновационная экологическая платформа» и «Национальная экологическая система». Аппараты принимают пластиковые бутылки объемом до 2,5 литра и алюминиевые банки любого объема. Собранное вторсырье отправляют на досортировку и переработку на завод в Санкт-Петербурге и на предприятие «Убиратор» в Москве. В декабре торговая сеть установила фандоматы в двух магазинах Московской области. За год через аппараты покупатели сети сдали почти 70 тонн отходов: 2,3 млн пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Более четырёх тонн сырья было собрано в пункте сбора, открытом в Ярославле. В конце года «Лента» начала сотрудничество с проектом «Зелёная капля»: в Москве и Московской области было установлено четыре контейнера для сбора ненужной одежды. 500 килограммов отходов были отправлены на переработку, на вырученные средства проект оказал помощь нуждающимся.

Торговая сеть также расширила сотрудничество с благотворительным проектом «Крышечки ДоброТЫ» в Санкт-Петербурге и «Добрые крышечки» в Москве, дополнительно установив 22 контейнера. За год покупатели сдали более одной тонны 700 килограммов крышек от пластиковых бутылок, средства были направлены на оказание помощи детям.

В ноябре 2021 года совместно с ассоциацией товаропроизводителей «РусПРО» были установлены контейнеры на парковке магазинов в Новосибирске. В Тюмени в прикассовой зоне торговых точек размещены урны для сбора вторсырья. Кроме того, «Лента» присоединилась к проекту «Бумажная помощь» в Мурманске, Вологде и Череповце. Вырученные от реализации макулатуры и картона средства направляются на экологические и благотворительные программы для детей с тяжелыми заболеваниями.

В начале этого года в шести магазинах «Ленты» в Москве и Санкт-Петербурге появились контейнеры для приема кофейных капсул. Благодаря совместному проекту с «Нестле Россия» отходы будут сортировать, чтобы переработать их в удобрения и сырьё для изготовления бытовых предметов.

Всего же за 2021 год компания вместе с партнёрами передала на переработку около 277 тонн вторичного сырья. Компания планирует расширить инфраструктуру по сбору отходов для переработки.