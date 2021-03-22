«Лента» перезапустила программу лояльности

Компания «Лента» объявляет о перезапуске программы лояльности. За три месяца в программе зарегистрировалось более 8 миллионов пользователей, а значение проникновения клиентов с картами достигло рекордных 98,4%.

Обновлённая программа даёт расширенные преимущества покупателям, которые могут не только получать стандартную 5% скидку с покупки, но и участвовать в акциях, получать персональные скидки, бонусные баллы за покупки и уникальные предложения от партнёров «Ленты». Каждый клиент может ежемесячно выбирать 5 любимых категорий, чтобы получать за покупки больше кэшбека бонусными баллами, приравненными к рублям. Таким образом компания предоставляет покупателю возможность самостоятельно выбирать способы получения дополнительной выгоды.

Компания тестировала программу лояльности около года на разных группах покупателей в разных регионах страны. Во время пилота в программу добавился ряд новых механик, элементы геймификации и персональные предложения на основе предпочтений клиентов.

«Лента» упростила механизм регистрации в программе и отказалась от бумажных анкет, чтобы максимально перевести взаимодействие с покупателем в digital и выстроить омниканальную коммуникаций. Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо заполнить электронную анкету на стойке информации, в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте lenta.com. После заполнения данных клиент получает виртуальную карту. При этом компания призывает покупателей отказаться от использования пластиковых карт, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду.

За три месяца с момента перезапуска в новой программе лояльности зарегистрировались более 8 миллионов покупателей. «Лента» достигла рекордного значения проникновения клиентов с картами — 98,4%. Запуск программы лояльности в декабре прошлого года позволил на 70% увеличить MAU приложения «Лента», которое вошло в топ 10 популярных в Appstore и PlayMarket.

Генеральный директор компании «Лента» Владимир Сорокин отметил: «Мы по праву гордимся своей программой лояльности, которая позволяет нам уже сейчас сделать лучшее индивидуальное предложение нашим клиентам. У нас много идей для ее дальнейшего развития, мы хотим сделать участие в программе еще более привлекательным для клиента. Полностью пересмотрев подход к лояльности, мы предлагаем покупателям не скидки, а множество возможностей для получения дополнительной выгоды в магазинах «Ленты».