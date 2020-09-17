«Лента» пилотирует решение по бесконтактной дезинфекции тележек

Компания «Лента» совместно с Ecoplatform запустила пилот по бесконтактной дезинфекции покупательских тележек в одном из гипермаркетов Москвы.

Компания установила первую полуавтоматическую бесконтактную мойку для тележек. Станция дезинфекции обеспечивает обработку тележки методом «сухого тумана» за 20 секунд. За это время уничтожаются все вирусы и бактерии, находящиеся на поверхности оборудования. Обработку тележки осуществляет сам покупатель, что дает клиенту дополнительную гарантию и уверенность в безопасности.

Решение предоставлено компанией Ecoplatform (Инновационная Экологическая Платформа), совместно с которой «ЛЕНТА» ранее разместила бесконтактные санитайзеры для рук во всех своих магазинах.

Генеральный директор «ЛЕНТЫ» Владимир Сорокин прокомментировал: «Безопасность наших покупателей — ключевой приоритет работы компании в период пандемии. В дополнение к уже предпринятым мерам мы продолжаем искать и тестировать решения, которые позволят исключить риски для здоровья посетителей наших магазинов».

«В период пандемии компания „ЛЕНТА“ проявила себя как российский ритейлер с наиболее осознанным и продвинутым отношением к обеспечению безопасности своих клиентов. Наше дальнейшее сотрудничество будет способствовать развитию новых стандартов безопасности покупателей при посещении магазинов сети», — добавил Управляющий партнер Ecoplatform Иван Гусаков

Пилот бесконтактной мойки тележек пройдет в гипермаркете «ЛЕНТА», расположенном по адресу г. Балашиха, ул. Пригородная, дом 90. По итогам его проведения будет рассмотрен вопрос о тиражировании данного проекта.