«Лента» покупает торговую сеть «Семья»

«Лента» заключила соглашение о приобретении за 2,35 млрд руб. группы компаний «Семья», четвертого по величине ритейлера в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте «Ленты».

«Семья» управляет 75-ю магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина «у дома», говорится в сообщении «Ленты».

Ритейлер планирует интегрировать супермаркеты «Семья» и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть, а также сохранить рабочие места для 3,2 тыс. сотрудников пермской сети. Предполагается, что гипермаркеты «Семья» перейдут под бренд «Лента», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины «у дома» — в «Мини Ленту».

Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

Покупателем выступит ООО «Лента», косвенная дочерняя компания МКПАО «Лента».

Сделка полностью укладывается в стратегию «Ленты» по увеличению числа собственных супермаркетов и магазинов «у дома», а приобретение четырех выгодно расположенных гипермаркетов обеспечит «Ленте» лидирующие позиции в этом ключевом для компании сегменте в Перми, отмечается в сообщении ритейлера. В результате транзакции доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами питания в Пермском крае составит около 7%.

«Это приобретение обеспечивает синергетический эффект для дальнейшего роста «Ленты», — заявил гендиректор компании Владимир Сорокин.

«Покупка гипермаркетов „Семья“ позволит нам стать крупнейшим игроком в этом сегменте в Пермском крае, а 71 супермаркет и магазин „у дома“, которые имеют удобное для покупателей расположение, станут прочной основой для укрепления позиций и развития сети в регионе. Увеличение портфолио магазинов также позволит нам расширить предложение онлайн экспресс-доставки как в Перми, так и на территории всего региона, включая небольшие города Пермского края, где рынок онлайн-доставки все еще недостаточно развит. Таким образом, оформив сделку, мы не только усилим наш основной сегмент гипермаркетов, но и закроем ряд задач по новым направлениям стратегии компании», — отметил Сорокин.

«Кроме того, сделка демонстрирует наше стремление оставаться активным игроком в процессе консолидации сектора розничной торговли продуктами питания в регионах России», — добавил он.

Стратегия «Ленты», которую компания представила в марте, предусматривает удвоение выручки (до 1 трлн рублей в 2025 году с 445 млрд рублей по итогам 2020 года), а также рост торговых площадей на 1,5 млн кв. м в ближайшие годы (то есть также примерно в 2 раза), причем этот рост будет обеспечен в основном за счет супермаркетов и магазинов «у дома».

Пока на супермаркеты приходится всего чуть больше 8% общей торговой площади «Ленты» (и 8,6% выручки по итогам 2020 года).

В мае «Лента» объявила, что заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро денежными средствами. 161 приобретенный супермаркет «Лента» планирует интегрировать в свою сеть. В результате сделки (она также требует одобрения ФАС) «Лента» станет вторым игроком по числу супермаркетов в Москве, сообщала компания.