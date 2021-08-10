«Лента» поможет собрать к школе почти 16 000 детей

Розничная сеть «Лента» объявляет о старте ежегодной акции «Помоги собрать ребёнка в школу». В этом году помощь получат 15 800 воспитанников социальных учреждений и детей из малообеспеченных семей.

Традиционная акция «Помоги собрать ребёнка в школу» пройдёт в 228 гипермаркетах в 86 городах присутствия «Ленты». Участником может стать любой желающий — покупателю необходимо приобрести товары из широкого ассортимента школьного базара и оставить их в специальных корзинах в прикассовой зоне.

Акция пройдёт до 22 августа. Недостающие товары компания закупит за свой счёт и передаст школьные принадлежности в 217 организаций, которые распределят их среди 15 800 детей из малообеспеченных семей и воспитанников социальных учреждений. Самая масштабная спонсорская помощь будет оказана общественной организации «Территория семьи» в Перми: школьные принадлежности получат 1 500 детей из малообеспеченных семей. В Братске «Лента» передаст портфели и канцелярские товары 290 учащимся коррекционной школы № 33, в Самаре их получат более 220 воспитанников школы-интерната № 17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

«Лента» проводит акцию «Помоги собрать ребёнка в школу» в четвертый раз. С каждым годом всё больше наших покупателей и сотрудников вовлекаются в благотворительную деятельность, помогая школьникам подготовиться к учебному году. В 2020 году канцелярские принадлежности и прочие товары получили 15 000 детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации«. Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова.

Впервые «Лента» организовала акцию «Помоги собрать ребёнка в школу» в 2018 году.