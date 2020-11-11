«Лента» предлагает покупателям бесплатно доехать домой на такси

«Лента» предлагает своим клиентам, совершившим покупки на сумму более 3500 рублей, бесплатные поездки на такси. Совместно с сервисом CalltoVisit, «Лента» предоставляет покупателям бесплатные поездки в радиусе 10 километров от магазина.

Любой клиент, совершивший покупку на сумму более 3 500 рублей, получает кассовый чек, в котором указан телефонный номер и сайт сервиса для вызова такси. Акция действует до конца ноября, в декабре минимальная сумма покупки для использования сервиса составит 5 000 рублей. Воспользоваться предложением можно во всех городах присутствия компании, кроме Железноводска и Новошахтинска.

«Мы предлагаем клиентам, у которых нет собственной машины, сэкономить время и деньги, а также минимизировать число контактов с другими людьми в общественном транспорте. Это важно, учитывая темпы распространения коронавирусной инфекции», — отметил директор по стратегии и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод.

Весной этого года «Лента» проводила аналогичную акцию, в ней приняли участие 30 тысяч человек, две трети из них не имеют собственного транспорта. Больше всего поездок совершили жители Санкт-Петербурга, Москвы и Омска, средняя дальность маршрута составила четыре с половиной километра.