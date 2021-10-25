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«Лента» представила операционные и финансовые результаты за 3 квартал 2021 года

«Лента» объявляет операционные и ключевые финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года. Конференц-звонок по результатам отчетного периода с руководством компании состоится сегодня.

Основные операционные и финансовые результаты за 3 квартал 2021 года

  • Розничные продажи выросли на 13,5% год к году до 116 млрд руб.;
  • Сопоставимые розничные продажи (LFL) выросли на 3,5%, в то время как средний чек LFL вырос на 4,7%;
  • Онлайн-продажи выросли на 237% год к году до 4,4 млрд руб., при этом количество онлайн-заказов увеличилось на 231% год к году до 2,4 млн;
  • «Лента» ускорила запуск нового формата магазинов у дома «Мини Лента», открыв 36 новых магазинов в 3 квартале;
  • Компания приобрела 190 супермаркетов и 44 магазина у дома.
  • Общая торговая площадь2 увеличилась на 16%;
  • Рентабельность по EBITDA составила 8,8%, увеличившись на 119 б.п. год к году. EBITDA достигла 10,4 млрд руб.;
  • Отношение чистого долга к EBITDA (за последние 12 месяцев) составило 1,9x по состоянию на 30 сентября 2021 года;
  • «Лента» завершила две сделки M&A: приобретение сети «Билла» за 225 млн евро и сети «Семья» за 2,45 млрд руб.;
  • Агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг «Ленты» до 'BB+' со «Стабильным» прогнозом.

«В третьем квартале 2021 года „Лента“ продемонстрировала хорошие результаты: розничные продажи выросли на 13,5%, а рентабельность по EBITDA составила 8,8%. Такие результаты свидетельствуют о том, что „Лента“ может обеспечивать как рост, так и прибыльность даже в сложной операционной среде.

В третьем квартале мы завершили две знаковые M&A сделки и приступили к интеграции 234 магазинов „Биллы“ и „Семьи“, трех распределительных центров и более 6,6 тысяч сотрудников. Эти сделки укрепят наши рыночные позиции в Москве и Перми благодаря локациям с устоявшимся трафиком. Важно то, что мы приобрели не только магазины „Биллы“ и „Семьи“, но и их опыт в работе с магазинами малых форматов. Процесс интеграции продолжится в 2022 году, но уже сейчас мы добились значительного прогресса.

Наш онлайн-бизнес продолжает демонстрировать хорошие результаты, как в рамках собственного канала „Лента Онлайн“, так и в рамках партнерств, которые в совокупности ежедневно генерируют более 30 тысяч заказов. Недавно мы объявили о заключении соглашений о продаже наших товаров через торговые площадки Ozon и AliExpress Russia, что позволит нам охватить еще более широкую базу покупателей.

В третьем квартале мы ускорили развитие нового формата „Мини Лента“, открыв 36 новых магазинов преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С каждым открытым магазином мы улучшаем клиентский опыт и повышаем эффективность.

В целом все наши достижения означают, что мы успешно реализуем новую стратегию, направленную на трансформацию „Ленты“ в одного из чемпионов продуктовой розничной торговли в России благодаря отличному ассортименту, превосходному покупательскому опыту и ведущей на рынке программе лояльности».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин

Автор: Анна
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