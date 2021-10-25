«Лента» представила операционные и финансовые результаты за 3 квартал 2021 года

«Лента» объявляет операционные и ключевые финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2021 года. Конференц-звонок по результатам отчетного периода с руководством компании состоится сегодня.

Основные операционные и финансовые результаты за 3 квартал 2021 года

«В третьем квартале 2021 года „Лента“ продемонстрировала хорошие результаты: розничные продажи выросли на 13,5%, а рентабельность по EBITDA составила 8,8%. Такие результаты свидетельствуют о том, что „Лента“ может обеспечивать как рост, так и прибыльность даже в сложной операционной среде.

В третьем квартале мы завершили две знаковые M&A сделки и приступили к интеграции 234 магазинов „Биллы“ и „Семьи“, трех распределительных центров и более 6,6 тысяч сотрудников. Эти сделки укрепят наши рыночные позиции в Москве и Перми благодаря локациям с устоявшимся трафиком. Важно то, что мы приобрели не только магазины „Биллы“ и „Семьи“, но и их опыт в работе с магазинами малых форматов. Процесс интеграции продолжится в 2022 году, но уже сейчас мы добились значительного прогресса.

Наш онлайн-бизнес продолжает демонстрировать хорошие результаты, как в рамках собственного канала „Лента Онлайн“, так и в рамках партнерств, которые в совокупности ежедневно генерируют более 30 тысяч заказов. Недавно мы объявили о заключении соглашений о продаже наших товаров через торговые площадки Ozon и AliExpress Russia, что позволит нам охватить еще более широкую базу покупателей.

В третьем квартале мы ускорили развитие нового формата „Мини Лента“, открыв 36 новых магазинов преимущественно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С каждым открытым магазином мы улучшаем клиентский опыт и повышаем эффективность.

В целом все наши достижения означают, что мы успешно реализуем новую стратегию, направленную на трансформацию „Ленты“ в одного из чемпионов продуктовой розничной торговли в России благодаря отличному ассортименту, превосходному покупательскому опыту и ведущей на рынке программе лояльности».

Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин