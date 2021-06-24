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«Лента» приняла электронную «Галю» на работу во все магазины

Розничная сеть «Лента» масштабировала проект по ускорению обслуживания покупателей. Чат-бот Set Galya заработал во всех гипермаркетах и супермаркетах торговой сети.

Чат-бот Set Galya позволяет удалять товар, менять его количество или отменять последнюю позицию в чеке без участия старшего кассира. Он получает в приложении сформированный запрос из кассовой системы и одним нажатием кнопки подтверждает операцию. На это уходит не более 20 секунд.

Решение позволяет сэкономить около 60 часов рабочего времени в одном гипермаркете в месяц, а также в шесть раз ускорить обработку запросов с касс.

Использование чат-бота повышает качество обслуживания: покупатель тратит минимум времени на совершение покупки и контактирует с меньшим количеством сотрудников, что особенно актуально в текущей ситуации.

Сотрудники кассовых линий «Ленты» также оценили интерфейс решения и скорость осуществления привычного процесса в электронном виде. Компания обеспечила сим-картами и антивандальными телефонами работников всех магазинов.

Чат-бот Set Galya разработан компанией CSI при участии Центра инноваций и ИТ-подразделения «Ленты». Компания начала пилотировать проект в марте 2020 года.

Автор: Анна
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