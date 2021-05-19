«Лента» приобретает сеть «Билла Россия»

Компания «Лента» заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 млн евро денежными средствами.

Сделка значительно ускорит экспансию «Ленты» в Москве за счет приобретения зрелых торговых точек, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж. В результате сделки общая доля «Ленты» на рынке продуктового ритейла Москвы и Московской области составит приблизительно 3%.

Как ожидается, покупка сети «Билла Россия» внесет значительный вклад в рост продаж и финансовых результатов «Ленты».

«Приобретение супермаркетов „Билла Россия“ даст нам доступ к зрелой сети магазинов с устойчивым потоком покупателей, в том числе в центральных районах Москвы, и позволит удвоить общее количество супермаркетов „Лента“. Кроме того, выгодное расположение торговых точек „Билла“ даст „Ленте“ возможность расширить онлайн-доставку на всю территорию Москвы, что является частью нашего амбициозного плана по значительному развитию онлайн-бизнеса в ближайшие годы. Продвижение на вторую строчку в списке операторов супермаркетов в крупнейшем и богатейшем мегаполисе России поддерживает стратегические цели, о которых мы объявили на недавнем Дне Инвестора. Кроме того, сделка подтверждает наше намерение играть активную роль в развитии сектора продуктового ретейла. Корпоративная культура „Ленты“ и „Билла Россия“ во многом схожи, и мы рады приветствовать более 5 400 сотрудников „Билла Россия“ в команде „Ленты“. Мы уверены, что это приобретение даст ряд преимуществ не только нашим сотрудникам, акционерам и покупателям, но и сотрудникам „Билла Россия“, которые станут частью нашей компании». Генеральный директор «Ленты» Владимир Сорокин

«Лента» планирует интегрировать в сеть «Ленты» 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников «Билла Россия». Как только магазины сети будут переведены под бренд «Лента», торговая марка «Билла Россия» прекратит свое существование.

В настоящее время сеть «Билла Россия» управляет супермаркетами общей торговой площадью 138 051 кв. м., подавляющее большинство из которых находится в Москве и Московской области, распределительный центр расположен в Быково (Московская область).

Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.