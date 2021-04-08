«Лента» расширяет собственный сервис экспресс-доставки

Компания «Лента» расширила географию присутствия сервиса экспресс-доставки «Ленточка» и запустила его в двух городах Ленинградской области.

Жители Киришей и Тихвина могут в течение часа получить любые товары из магазинов торговой сети, оформив заказ в приложении «Ленточка». Минимальная стоимость заказа варьируется от 500 до 1000 рублей и зависит от степени загруженности сервиса. Ассортимент, доступный в приложении, составляет около 20 тысяч наиболее востребованных позиций, в том числе продукцию собственных торговых марок сети и товары местных производителей. Сборка осуществляется в магазинах «Лента». Особое внимание уделяется бесконтактным способам доставки, поэтому заказ можно оплатить только онлайн.

Компания усовершенствовала механизм замены товара, ускорила процесс возврата денег, а также улучшила интерфейс приложения. Теперь здесь отдельно появился раздел «Лента рекомендует», содержащий самые популярные акции и товары собственной торговой марки. Для наиболее удобной навигации в приложении был оптимизирован алгоритм поиска и сортировки: найти необходимый товар по самой привлекательной цене можно за пару секунд.