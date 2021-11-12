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«Лента» рассматривает возможность приобретения сети Prisma

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Лента
Лента
Гипер Универсам

Компания «Лента» рассматривает возможность приобретения российского дивизиона финской сети Prisma. Об этом сообщает портал «Продукт медиа» со ссылкой на источники на рынке.

По некоторым данным, «Лента», будучи заинтересованной в расширении в Санкт-Петербурге, ведет переговоры с Prisma и еще двумя российскими продуктовыми ритейлерами.

Информация о возможном поглощении Prisma «Лентой» обсуждается в СМИ уже не первый раз, хотя официального подтверждения пока не было. В пресс-службе финского ритейлера факт ведения переговоров с «Лентой» опровергают.

За последние полтора года «Лента» стала одним из самых быстрорастущих игроков на рынке за счет сделок M&A. В частности, в 2021 году ритейлер приобрел более 160 магазинов торговой сети Billa, а также закрыл сделку по поглощению пермской продуктовой сети «Семья». Кроме того, компания начала развивать новые форматы — магазины у дома и жесткие дискаунтеры. В 2016 году «Лента» поглотила другую финскую сеть — «К-Руока» группы Kesko.

Под управлением Prisma в России сегодня находится 16 продуктовых магазинов в различных форматах: 2 гипер-, 1 мини- и 13 супермаркетов с расположением в Санкт-Петербурге. Кроме того, в портфеле компании находится 68 магазинов в Финляндии и 8 в Эстонии.

Компании и сервисы: Лента, Billa, PRISMA, СемьЯ
Автор: Анна
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