Компания «Лента» разработала новый визуальный стиль для собственной торговой марки «Лента». Обновленный дизайн отражает глобальную концепцию «высокое качество доступно», добавляет ценности бренду в глазах покупателей и облегчает навигацию за счёт яркой лаконичной айдентики. Также особое внимание уделено четкой и полезной коммуникации с покупателем на оборотной части упаковки: удобный переход в мессенджеры и к онлайн-покупкам с помощью QR-кода, рекомендации рецептов приготовления и совместного использования продуктов СТМ «Лента».

Для разработки концепции торговая сеть провела тендер, в котором участвовали пять компаний. «Лента» рассмотрела 15 дизайн-концепций и по результатам потребительских тестов выбрала в качестве подрядчика брендинговое агентство Wellhead.

Специалисты по брендингу изучили ассортимент товаров СТМ и предложили модульную дизайн-систему с интеграцией обновленного корпоративного логотипа. Агентство разработало 20 макетов мастер-позиций для товаров разных категорий.

«Летом этого года компания провела ребрендинг и обновила корпоративный логотип. Логичным продолжением стал новый стиль собственной марки „Лента“, который соответствует высокому качеству наших товаров, выглядит актуально и заметно на полке, делает понятным и удобным выбор для наших покупателей». Руководитель по развитию брендов СТМ «Ленты» Антон Васкэ

Первые товары в новом дизайне появятся в магазинах «Ленты» в первом квартале 2022 года.