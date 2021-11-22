+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Лента» разработала новый визуальный стиль для собственной торговой марки

Компания «Лента» разработала новый визуальный стиль для собственной торговой марки «Лента». Обновленный дизайн отражает глобальную концепцию «высокое качество доступно», добавляет ценности бренду в глазах покупателей и облегчает навигацию за счёт яркой лаконичной айдентики. Также особое внимание уделено четкой и полезной коммуникации с покупателем на оборотной части упаковки: удобный переход в мессенджеры и к онлайн-покупкам с помощью QR-кода, рекомендации рецептов приготовления и совместного использования продуктов СТМ «Лента».

Для разработки концепции торговая сеть провела тендер, в котором участвовали пять компаний. «Лента» рассмотрела 15 дизайн-концепций и по результатам потребительских тестов выбрала в качестве подрядчика брендинговое агентство Wellhead.

Специалисты по брендингу изучили ассортимент товаров СТМ и предложили модульную дизайн-систему с интеграцией обновленного корпоративного логотипа. Агентство разработало 20 макетов мастер-позиций для товаров разных категорий.

«Летом этого года компания провела ребрендинг и обновила корпоративный логотип. Логичным продолжением стал новый стиль собственной марки „Лента“, который соответствует высокому качеству наших товаров, выглядит актуально и заметно на полке, делает понятным и удобным выбор для наших покупателей».

Руководитель по развитию брендов СТМ «Ленты» Антон Васкэ

Первые товары в новом дизайне появятся в магазинах «Ленты» в первом квартале 2022 года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

21 ноября / Комментарии
«Магнит» подвел итоги акции «Скрепыши-3»

«Магнит» подвел итоги акции «Скрепыши-3»

«Магнит» подвел итоги акции по моментальной выдаче призов «Скрепыши-3». Она проходила с 15 сентября по 26 октября 2021 г. Как и предыдущие два поколения акции, «Скрепыши-3» продемонстрировали большой отклик у покупателей и пользователей соцсетей.

далее →

19 ноября / Комментарии
X5 Group запускает финансовые сервисы под брендом «X5 Банк»

X5 Group запускает финансовые сервисы под брендом «X5 Банк»

X5 Group объявляет о пилотном запуске финансовых сервисов под брендом «X5 Банк». На первом этапе это будут цифровые карты, объединяющие функционал карты лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», и банковские услуги.

далее →

19 ноября / Комментарии
ВТБ продаёт свою долю в «Магните»

ВТБ продаёт свою долю в «Магните»

Группа ВТБ объявила о продаже своей доли в «Магните». Компания расстанется с приблизительно 17,28% обыкновенных акций: большую часть (12,88%) купит инвестхолдинг Marathon Group, остальные будут проданы в рамках процедуры ускоренного формирования книги заявок.

далее →

18 ноября / Комментарии
«Вкусвилл» решил запустить магазины без касс и продавцов

«Вкусвилл» решил запустить магазины без касс и продавцов

Ритейлер «ВкусВилл» начнет открывать магазины без касс и продавцов, один из первых появится на выходе со станции МЦК «Деловой центр» в «Москва-Сити». В пресс-службе компании подтвердили, что тестируют технологию, но не раскрыли детали проекта. 

далее →

17 ноября / Комментарии
Госдума одобрила закон о едином налоговом платеже для организаций и ИП

Госдума одобрила закон о едином налоговом платеже для организаций и ИП

Госдума приняла закон о распространении механизма единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева поясняла, что в 2022 году проект будут проводить в пилотном формате.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!